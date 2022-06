June 20, 2022 / 03:06 PM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజ‌ధాని ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ నేతలు స‌త్యాగ్ర‌హ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేప‌ట్టారు. నేష‌న‌ల్ హెరాల్డ్ కేసులో రాహుల్ గాంధీని ఈడీ అధికారులు విచారిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. దీన్ని నిర‌సిస్తూ ఇవాళ కాంగ్రెస్ నేత‌లు ధ‌ర్నా చేప‌ట్టారు. ఈ సంద‌ర్భంగా సుబోధ్ కాంత్ సాహా మాట్లాడారు. అగ్నిప‌థ్ స్కీమ్ విష‌యంలో ప్ర‌ధాని మోదీపై ఆయ‌న తీవ్ర విమ‌ర్శ‌లు చేశారు. మోదీ ఒక‌వేళ హిట్ల‌ర్ త‌ర‌హాలో పాల‌న కొన‌సాగిస్తే, అప్పుడు మోదీ కూడా హిట్ల‌ర్ త‌ర‌హాలో చ‌నిపోతార‌ని ఆయ‌న అన్నారు.

#WATCH | Modi will die Hitler's death if he follows his path, says Congress leader Subodh Kant Sahay at party's 'Satyagrah' protest against ED questioning of Rahul Gandhi & Agnipath scheme in Delhi pic.twitter.com/fO8LfRShvK

— ANI (@ANI) June 20, 2022