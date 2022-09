September 7, 2022 / 10:19 AM IST

చెన్నై: భార‌త్ జోడో యాత్ర‌ను ఇవాళ కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ ప్రారంభించ‌నున్నారు. క‌న్యాకుమారి నుంచి మెగా ర్యాలీ భార‌త్ జోడో యాత్ర ప్రారంభంకానున్న‌ది. అయితే దానికి ముందు రాహుల్ గాంధీ ఇవాళ శ్రీపెరంబ‌దూర్‌లో ఉన్న మాజీ ప్ర‌ధాని రాజీవ్‌గాంధీ స్మార‌కం వ‌ద్ద నివాళి అర్పించారు. విద్వేష‌, విభ‌జ‌న రాజ‌కీయాల‌కు త‌న తండ్రి బ‌ల‌య్యాడ‌ని, కానీ అటువంటి విద్వేష రాజ‌కీయాల‌కు దేశాన్ని వ‌దులుకోవ‌డానికి సిద్ధంగా లేన‌ని రాహుల్ ఇవాళ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో తెలిపారు. ద్వేషాన్ని ప్రేమ జ‌యిస్తుంద‌ని, భ‌యాన్ని ఆశ జ‌యిస్తుంద‌ని, క‌లిసిక‌ట్టుగా మ‌నం అన్నింటిలో విజ‌యం సాధిస్తామ‌ని రాహుల్ త‌న ట్వీట్‌లో వెల్ల‌డించారు. 1991, మే 21వ తేదీన శ్రీపెరంబ‌దూర్‌లో జ‌రిగిన సూసైడ్ అటాక్‌లో మాజీ ప్ర‌ధాని రాజీవ్ గాంధీ మృతిచెందారు. లిబ‌రేష‌న్ టైగ‌ర్స్ ఆఫ్ త‌మిల్ ఈళం ఆ దాడికి పాల్ప‌డింది.

I lost my father to the politics of hate and division. I will not lose my beloved country to it too.

Love will conquer hate. Hope will defeat fear. Together, we will overcome. pic.twitter.com/ODTmwirBHR

