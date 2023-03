March 28, 2023 / 09:14 PM IST

Josh Hazlewood : భార‌త న‌యావాల్ ఛ‌టేశ్వ‌ర్ పూజారా(Cheteshwar Pujara) గురించి ఆస్ట్రేలియా స్టార్ పేస‌ర్ జోష్ హేజిల్‌వుడ్ (Josh Hazlewood) సంచ‌ల‌న కామెంట్ చేశాడు. ఆస్ట్రేలియ‌న్లు ద్వేషించ‌డానికి ఇష్ట‌ప‌డే ఇండియ‌న్ బ్యాట‌ర్ పూజార అని తెలిపాడు. రాయ‌ల్ ఛాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(Royal Challengers Bangalore) టీమ్ స‌భ్యుల‌తో హేజిల్‌వుడ్ మాట్లాడాడు. ‘పూజారాకు గంట‌ల కొద్దీ బ్యాటింగ్ చేయ‌డ‌మంటే ఇష్టం. వికెట్ ఇవ్వ‌డానికి ఇష్ట‌ప‌డ‌డు. అందుక‌నే అతడిని ఆసీస్ ప్లేయ‌ర్స్ అంతా ద్వేషిస్తారు.

అత‌డి వికెట్ తీసిన‌ బౌల‌ర్ల‌కు థ్రిల్లింగ్ ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. పూజార‌ను ఔట్ చేసేందుకు ఎంతో క‌ష్ట‌ప‌డాల్సి ఉంటుంది’ అని ఈ స్టార్ పేస‌ర్ వెల్లడించాడు. అత‌ను టీమ్ స‌భ్యుల‌తో పంచుకున్న మాట‌ల్ని ఆర్సీబీ ఫ్రాంఛైజీ ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేసింది. అషిల్లెస్ గాయం కార‌ణంగా హేజిల్‌వుడ్ బోర్డ‌ర్ – గ‌వాస్క‌ర్ ట్రోఫీ మొత్తానికి దూర‌మైన విష‌యం తెలిసిందే. ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో కొన్ని మ్యాచ్‌ల‌కు హేజిల్‌వుడ్ అందుబాటులో ఉండ‌డం లేదు.

మార్చి 31న ప‌ద‌హారో సీజ‌న్ ప్రారంభం కానుంది. తొలి మ్యాచ్‌లో గ‌త సీజ‌న్ చాంపియ‌న్ గుజ‌రాత్ టైట‌న్స్, నాలుగు సార్లు విజేత‌ చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ ఎదురుప‌డ‌నున్నాయి. ఆర్సీబీ జ‌ట్టు ఏప్రిల్ 2న ముంబై ఇండియ‌న్స్‌తో తొలి మ్యాచ్ ఆడ‌నుంది. తొలి మ్యాచ్‌కు మ‌రో ఆరు రోజులే ఉండ‌డంతో ఆర్సీబీ ఆట‌గాళ్లు ప్రాక్టీస్ వేగం పెంచారు. పూర్తి స్క్వాడ్‌తో నిన్న చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో ప్రాక్టీస్ చేశారు. కోహ్లీ, మ్యాక్స్‌వెల్ భారీ షాట్లు ఆడారు. 15 సీజ‌న్ల‌లో క‌ప్పు కొట్ట‌లేక‌పోయిన ఆ జ‌ట్టు ఈసారైనా క‌ల నెర‌వేర్చుకోవాల‌నే ప‌ట్టుద‌లతో ఉంది.

