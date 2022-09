September 9, 2022 / 02:07 PM IST

ల‌క్నో : ఉత్త‌ర్ ప్ర‌దేశ్‌లోని బ‌రేలిలో జామా మ‌సీదును పేల్చేస్తామ‌ని మ‌సీదు వెలుప‌ల శుక్ర‌వారం ఓ పోస్ట‌ర్ వెలిసింది. మ‌సీదుకు బాంబు బెదిరింపు ఘ‌ట‌న‌లో మ‌హ్మ‌ద్ స‌మ‌ద్ అనే వ్య‌క్తిని అరెస్ట్ చేశామ‌ని సీనియ‌ర్ ఎస్పీ (ఎస్ఎస్పీ) స‌త్య‌ర‌ధ్ అనిరుధ్ పంక‌జ్ తెలిపారు.

ఈ ఘ‌ట‌న‌లో ప్ర‌మేయ‌మున్న అంద‌రినీ గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకునేందుకు ప్ర‌య‌త్నాలు చేప‌ట్టారు. కేసు న‌మోదు చేసి త‌దుప‌రి ద‌ర్యాప్తు ముమ్మ‌రం చేశామ‌ని ఎస్ఎస్పీ అనిరుధ్ పంక‌జ్ తెలిపారు.

Uttar Pradesh | A poster was put outside Jama Masjid in Bareilly where a threat to blow up the mosque by a bomb blast was given. A person named Mohd Samad has been arrested. Case filed, further probe underway: Satyarth Anirudh Pankaj, SSP, Bareilly pic.twitter.com/6UOaI6Ombi

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 9, 2022