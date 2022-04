April 16, 2022 / 02:17 PM IST

ముంబై: ఐపీఎల్ 2022 ప్ర‌స్తుతం కొద్ది మంది ప్రేక్ష‌కుల మ‌ధ్య నిర్వ‌హిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ముంబై, పుణె స్టేడియాల్లో ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌ల‌ను నిర్వ‌హిస్తున్నారు. అయితే ఈ ఏడాది ఐపీఎల్ ముగింపు వేడుక‌ల‌ను నిర్వ‌హించ‌నున్నారు. మూడేళ్ల త‌ర్వాత ఈ వేడుక‌ల‌కు ఏర్పాట్లు చేస్తున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది. క‌రోనా వ‌ల్ల గ‌డిచిన రెండేళ్ల ఐపీఎల్‌లో ఎటువంటి వేడుక‌ను నిర్వ‌హించ‌లేదు. అయితే ఈ ఏడాది క్లోజింగ్ సెర్మ‌నీ నిర్వ‌హ‌ణ‌కు సంబంధించిన బిడ్‌ల‌ను బీసీసీఐ ఆహ్వానించింది. దీనికి సంబంధించిన ప్ర‌క‌ట‌న‌ను ఐపీఎల్ ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేశారు. ఆస‌క్తిగ‌ల వారు ముగింపు వేడుక‌ల నిర్వ‌హ‌ణ‌కు బిడ్డింగ్ వేయాల‌ని ఓ లేఖ‌లో బీసీసీఐ కార్య‌ద‌ర్శి షా కోరారు.

🚨 NEWS 🚨: BCCI announces release of Request for Proposal for Staging the Closing Ceremony of IPL 2022. #TATAIPL

More Details 🔽https://t.co/uyN6sFY2Hl pic.twitter.com/6kXTcXN8ZR

— IndianPremierLeague (@IPL) April 16, 2022