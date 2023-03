Viral Video | పిచ్చుక దాహం తీర్చిన సైక్లిస్ట్‌

March 3, 2023 / 07:04 PM IST

న్యూఢిల్లీ : శీతాకాలం ముగిసి వేస‌విలో అడుగుపెట్ట‌గానే ఎండ‌లు మండుతున్నాయి. ఉష్ణోగ్ర‌త‌లు పెర‌గ‌డంతో దాహంతో పెద‌వులు తడారుతున్నాయి. జంతువులు, వన్యప్రాణులు, ప‌క్షులు సైతం వేస‌వి తాపంతో నీటి కోసం అల్లాడుతుంటాయి. వీటి మ‌న‌సెరిగాడో ఏమో ఓ సైక్లిస్ట్ పిచ్చుక దాహం తీర్చిన వీడియో (Viral Video) నెటిజ‌న్ల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటోంది.

“The smallest act of kindness is worth more than the greatest intention.”

A cyclist saw a thirsty sparrow & shares his drinking water with the bird.

Temperatures are rising. Please keep some water outside for the birds 🙏 pic.twitter.com/bLQn7PHJta

— Susanta Nanda (@susantananda3) March 2, 2023