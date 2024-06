Icc Announces Umpires For Semi Final Matches Of T20 World Cup

T20 World Cup 2024 | రేపే సెమీస్ స‌మ‌రం.. సిక్స‌ర్లు, బైస్ ఇచ్చేది వీళ్లే

June 26, 2024 / 04:03 PM IST

T20 World Cup 2024 : పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో కీల‌క మ్యాచ్‌ల‌కు రేప‌టితో తెర‌లేవనుంది. క‌రీబియ‌న్ గ‌డ్డ‌పై సూప‌ర్ 8లో అద‌ర‌గొట్టిన నాలుగు జ‌ట్లు ఫైన‌ల్ బెర్తు కోసం హోరాహోరీగా త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి. జూన్ 27న జ‌రిగే తొలి సెమీస్‌లో అఫ్గ‌నిస్థాన్ (Afghanistan) జ‌ట్టు దక్షిణాఫ్రికా (South Africa)ను ఢీ కొట్ట‌నుండ‌గా.. రెండో పోరులో మాజీ చాంపియ‌న్ ఇంగ్లండ్‌తో భార‌త్ ఎదురుప‌డ‌నుంది. గురువారంతో మొద‌ల‌వ్వ‌నున్న సెమీ ఫైనల్స్‌లో అంపైరింగ్ చేసే మ్యాచ్ అధికారుల పేర్ల‌ను అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి(ICC) వెల్ల‌డించింది.

ట్రినిడాడ్‌లోని బ్రియాన్ లారా స్టేడియంలో ద‌క్షిణాఫ్రికా, అఫ్గ‌నిస్థాన్ మ్యాచ్ జ‌రుగ‌నుంది. ఉద‌యం 6 గంట‌ల‌కు మొద‌ల‌య్యే ఈ గేమ్‌కు రిచ‌ర్డ్ ఇల్లింగ్‌వ‌ర్త్, నితిన్ మీన‌న్(Nitin Menon) ఫీల్డ్ అంపైర్లుగా ఎంపిక‌య్యారు. ఇక రిచ‌ర్డ్ కెటిల్‌బ‌రో థ‌ర్డ్ అంపైర్‌గా, హ‌స‌న్ ర‌జా ఫోర్త్ అంపైర్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రించ‌నున్నారు. మ్యాచ్ రిఫ‌రీగా రిచీ రిచ‌ర్డ్‌స‌న్‌ను ఐసీసీ సెల‌క్ట్ చేసింది.

The officials are confirmed ✅ These are the umpires who will take charge of #SAvAFG and #INDvENG 📝⬇️https://t.co/7Q50IBkBmD — ICC (@ICC) June 25, 2024



గ‌యానాలోని ప్రొవిడెన్స్ స్టేడియం వేదిక‌గా రాత్రి 9 గంట‌ల‌కు టీమిండియా(India), ఇంగ్లండ్(England) ఫైట్ ఉంది. ఈ మ్యాచ్‌కు క్రిస్ గ‌ఫానే, రొడ్నీ ట‌కర్‌లు అంపైరింగ్ చేయ‌నున్నారు. జొయెల్ విల్స‌న్ థ‌ర్డ్ అంపైర్‌గా, పాల్ రీఫెల్ ఫోర్త్ అంపైర్‌గా.. జెఫ్రె క్రొవే మ్యాచ్ రిప‌రీగా వ్య‌వ‌హ‌రించ‌నున్నారు.

సంచ‌ల‌న విజ‌యాల‌తో..

టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో ఓట‌మెరుగ‌ని భార‌త జ‌ట్టు సెమీస్‌కు దూసుకెళ్లింది. జూన్ 24న ఆస్ట్రేలియాపై సూప‌ర్ విక్ట‌రీతో రోహిత్ సేన ఐసీసీ ట్రోఫీ వేట‌కు రెండ‌డుగుల దూరంలో నిలిచింది. మరోవైపు సంచ‌ల‌న విజ‌యాల‌తో ఆశ్చ‌ర్య‌ప‌రుస్తున్న అఫ్గ‌నిస్థాన్ జూన్ 25న బంగ్లాదేశ్‌కు షాకిచ్చింది. ఈ మెగా టోర్నీ చ‌రిత్ర‌లోనే తొలిసారి సెమీస్‌కు అర్హ‌త సాధించింది.

Time for India’s revenge ❓

Or can England repeat the damage ❓ The #INDvENG semi-final at the #T20WorldCup 2024 is a fascinating match-up 📝⬇️https://t.co/WSFnWDqsw6 — ICC (@ICC) June 25, 2024



ఇక గ్రూప్ 2లో జైత్ర‌యాత్ర కొన‌సాగిస్తున్న ద‌క్షిణాఫ్రికా ఉత్కంఠ పోరులో ఆతిథ్య వెస్టిండీస్‌ను మ‌ట్టిక‌రిపించింది. జోస్ బ‌ట్ల‌ర్ సార‌థ్యంలోని డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ ఇంగ్లండ్ అయితే ప‌సికూన అమెరికాపై రికార్డు విజ‌యంతో సెమీస్ బెర్తు ఖాయం చేసుకుంది.

Report and match highlights as Afghanistan create history by qualifying for the semi-finals of the Men’s #T20WorldCup for the first time 😯https://t.co/7oRWwNzN8Q — ICC (@ICC) June 25, 2024

