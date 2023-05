May 29, 2023 / 08:45 PM IST

Mem Famous | నూతన నటీనటులు సుమంత్ ప్రభాస్‌, సార్య హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం మేమ్‌ Famous (Mem Famous). విలేజ్‌ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌ లో సాగే ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని సుమంత్‌ ప్రభాస్‌ డైరెక్ట్ చేశాడు. మే 26న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ చిత్రం సక్సెస్‌ టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా అద్బుతంగాఉందంటూ సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు ప్రశంసించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా మరో స్టార్ సెల్రబిటీ ఈ సినిమాను ఆకాశానికెత్తేశాడు. ఇంతకీ ఆ సెలబ్రిటీ ఎవరనే కదా మీ డౌటు. స్టార్ డైరెక్టర్ ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి (rajamouli ss).

చాలా కాలం తర్వాత థియేటర్‌లో ఓ సినిమాను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశా. సుమంత్‌ ప్రభాస్‌కు యాక్టర్‌గా, డైరెక్టర్‌గా అద్భుతమైన భవిష్యత్‌ ఉంది. అన్ని పాత్రలను చాలా బాగా చూపించారు. నటీనటులంతా సహజసిద్దంగా నటించారు. ప్రత్యేకించి అంజి మామ. ప్రతీ ఒక్కరికీ ఈ సినిమాను చూడమని రికమండ్‌ చేయాలి. యూత్‌ను ప్రోత్సహించాలి. ధమ్ ధమ్‌ చెయ్యొద్దు.. అని రాజమౌళి సూచించాడు. ఇప్పుడీ ట్వీట్ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది.

కొత్త నటీనటులతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ద సినిమాలను తట్టుకొని తనదైన వసూళ్లతో దూసుకెళ్తుండటంతో.. టీం మెంబర్స్ ఆనందంలో ఎగిరి గంతేస్తున్నారు. మేమ్‌ Famous ఫస్ట్‌ వీకెండ్‌లో వరల్డ్‌ వైడ్‌గా (మూడు రోజుల్లో) రూ.3.1 కోట్లకుపైగా వసూళ్లు చేసినట్టు ఇప్పటికే మేకర్స్ అప్‌డేట్ అందించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఛాయ్‌ బిస్కెట్‌ ఫిలిమ్స్‌, లహరి ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్లు నిర్మించాయి.

ఫ్రెండ్‌ షిప్‌, లవ్‌, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ నేపథ్యంలో సాగే కథతో మేమ్‌ Famous రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని వసూళ్లు రాబట్టడం ఖాయమని తాజా ఫిగర్ చెబుతోంది. ఈ సినిమా పంపిణీ హక్కులను టాప్ బ్యానర్‌ గీతా ఆర్ట్స్‌ సొంతం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.

After a long time thoroughly enjoyed a film in the theatre. Watch out for this guy Sumanth. He has a bright future both as an actor and director. All the characters were nicely etched and actors performed naturally. Especially Anji mama. Highly recommend it to everyone.

Youth…

— rajamouli ss (@ssrajamouli) May 29, 2023