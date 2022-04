April 1, 2022 / 03:47 PM IST

న్యూఢిల్లీ: గుజ‌రాత్ రాష్ట్రంలో సంభ‌వించిన కోవిడ్ మృతుల‌పై ఇవాళ ఎంపీ శ‌శి థ‌రూర్ ప్ర‌శ్నించారు. త‌న ట్విట్ట‌ర్ అకౌంట్‌లో ఆయ‌న ఈ అంశాన్ని ప్ర‌స్తావించారు. గుజ‌రాత్ రాష్ట్ర‌ ప్ర‌భుత్వం ప్ర‌క‌టించిన కోవిడ్ మృతుల లెక్క‌కు, న‌ష్ట‌ప‌రిహారం చెల్లించిన కేసుల లెక్క‌కు తేడా ఉంద‌ని ఆయ‌న అన్నారు. లెక్క‌ల్లో తేడా ఉన్న అంశాన్ని ఎవ‌రూ లోక్‌స‌భ‌ లో ప్ర‌శ్నించ‌లేద‌ని ఆయ‌న తెలిపారు. గుజ‌రాత్ ప్ర‌భుత్వం త‌మ రాష్ట్రంలో కోవిడ్ వ‌ల్ల 10,094 మంది మృతిచెందిన‌ట్లు చెప్పింద‌ని, కానీ న‌ష్ట‌ప‌రిహారాన్ని 68,370 మందికి ఇచ్చింద‌న్నారు. దీంట్లో ఏ డేటా వాస్త‌వ‌మైంద‌ని ఎంపీ శ‌శి ప్ర‌శ్నించారు. ఇవాళ లోక్‌స‌భ‌లో ప్ర‌శ్నోత్త‌రాల స‌మ‌యంలో కోవిడ్‌పై ఐసీఎంఆర్ వెల్ల‌డించిన స‌ర్వేపై చ‌ర్చ చేప‌ట్టార‌ని, కోవిడ్ మృతుల‌పై ప్ర‌భుత్వం చెప్పిన అధికారిక లెక్క‌ల‌కు, ఎక్స్ గ్రేషియా పేమెంట్స్ ఇచ్చిన లెక్క‌ల్లో ఉన్న తేడాను ఎవ‌రూ ప్ర‌స్తావించ‌లేద‌న్నారు. గుజ‌రాత్‌లో 10,094 మంది మృతిచెంద‌గా, న‌ష్ట‌ప‌రిహారం ఆమోదం మాత్రం 68 వేల మందికి జ‌రిగినట్లు ఆయ‌న ట్వీట్ చేశారు.

In today’s LS Question Hour, ICMR research on #Covid was discussed. No one raised the discrepancy between official figures of Covid deaths& numbers claiming ex-gratia payments, eg Gujarat says it had 10,094 deaths but has approved 68,370 claims.Which is true?#IssuesIWantedtoRaise

