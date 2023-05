May 15, 2023 / 11:34 PM IST

IPL 2023 : టేబుల్ టాప‌ర్ గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ చాంపియ‌న్ ఆట‌తో అద‌ర‌గొట్టింది. సొంత గ్రౌండ్లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌ను 34 ప‌రుగులతో చిత్తుగా ఓడించింది. భారీ విజ‌యంతో ప్లే ఆఫ్స్‌కు దూసుకెళ్లింది. మొద‌ట‌ ఓపెన‌ర్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(101) సెంచ‌రీతో చెల‌రేగ‌డంతో 9 వికెట్ల న‌ష్టానికి 188 ప‌ర‌గులు కొట్టింది. ప్లే ఆఫ్స్ పోటీలో నిల‌వాలంటే గెల‌వాల్సిన‌ మ్యాచ్‌లో ఆరెంజ్ ఆర్మీ బ్యాట‌ర్లు చేతులెత్తేశారు. హెన్రిచ్ క్లాసెన్(64 : 44 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు)ఒంట‌రి పోరాటం చేసినా స‌రిపోలేదు. ఎనిమిదో ఓట‌మితో మ‌రక్రం సేన‌ టోర్నీ నుంచి నిష్క్ర‌మించింది.

అచ్చొచ్చిన అహ్మ‌దాబాద్ స్టేడియంలో గిల్ విధ్వంస‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. దాంతో, గుజ‌రాత్ జ‌ట్టు హైద‌రాబాద్ ముందు 189 టార్గెట్‌ను నిర్దేశించింది. భారీ ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో హైద‌రాబాద్‌కు శుభారంభం ద‌క్క‌లేదు. డేంజ‌రస్ ఓపెన‌ర్ అన్‌మోల్ ప్రీత్ సింగ్(5)ను తొలి ఓవ‌ర్లోనే ష‌మీ వెన‌క్కి పంపాడు. ఆ త‌ర్వాత అభిషేక్ శర్మ(4), రాహుల్ త్రిపాఠి(1), కెప్టెన్ మ‌రక్రం(10) స్వ‌ల్ప వ్య‌వ‌ధిలో పెవిలియ‌న్ చేరారు. మోహిత్ శ‌ర్మ ఒకే ఓవ‌ర్లో స‌న్వీర్ సింగ్(7)అబ్దుల్ స‌మ‌ద్(4)ల‌ను ఔట్ చేయ‌డంతో హైద‌రాబాద్ 49 ప‌రుగుల‌కే ఆరు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆ త‌ర్వాత క్లాసెన్, భువీ ఆచితూచి ఆడి స్కోర్ 120 దాటించారు. వీళ్లు ఎనిమిదో వికెట్‌కు 68 ప‌రుగులు జోడించారు.

𝗣𝗹𝗮𝘆𝗼𝗳𝗳𝘀 𝗦𝗽𝗼𝘁 𝗦𝗲𝗮𝗹𝗲𝗱! ✅

Presenting the first team to qualify for the #TATAIPL playoffs! #GTvSRH

𝗚𝗨𝗝𝗔𝗥𝗔𝗧 𝗧𝗜𝗧𝗔𝗡𝗦 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/1std84Su6y

— IndianPremierLeague (@IPL) May 15, 2023

హెన్రిచ్ క్లాసెన్(64)