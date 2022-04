April 20, 2022 / 12:31 PM IST

న్యూఢిల్లీ: జ‌హంగిర్‌పురిలో బుల్డోజ‌ర్ల షో న‌డుస్తోంది. సుప్రీం ఆదేశాలు ఇచ్చినా.. అధికారులు అక్ర‌మ నిర్మాణాల కూల్చివేత‌ను ఆప‌డం లేదు. హ‌నుమాన్ జ‌యంతి రోజున జ‌హంగిర్‌పురిలో రెండు వ‌ర్గాల మ‌ధ్య అల్ల‌ర్లు చెల‌రేగిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ నేప‌థ్యంలో ఇవాళ నార్త్ ఢిల్లీ అధికారులు జ‌హంగిర్‌పురిలో బుల్డోజ‌ర్ల‌కు ప‌ని పెట్టారు. రోడ్డుపై ఉన్న అక్ర‌మ నిర్మాణాల‌ను కూల్చివేస్తున్నారు. కూల్చివేత‌ల‌ను నిలిపివేయాల‌ని సుప్రీం స్టే ఇచ్చినా.. అధికారులు మాత్రం విశ్ర‌మించ‌డంలేదు. ఓ మ‌సీదు వ‌ద్ద ఉన్న అక్ర‌మ నిర్మాణాల‌ను కూడా కూల్చివేశారు.

#WATCH | Anti-encroachment drive underway at Jahangirpuri area of Delhi by North Delhi Municipal Corporation pic.twitter.com/jZ76MOq9Le

#WATCH | Despite SC order to maintain status-quo on demolition drive, NDMC continues anti-encroachment drive in the Jahangirpuri area of Delhi pic.twitter.com/TW07OM2WFE

— ANI (@ANI) April 20, 2022