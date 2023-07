July 5, 2023 / 05:06 PM IST

భోపాల్ : గిరిజ‌న కార్మికుడిపై మూత్రం పోసిన ఆరోప‌ణ‌లు ఎదుర్కొంటున్న వ్య‌క్తిని ప్ర‌వేశ్ శుక్లాగా గుర్తించిన మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ అధికారులు అత‌డిపై క‌ఠిన చ‌ర్య‌లు చేప‌డుతున్నారు. శుక్లాకు చెందిన ఆస్తుల‌ను అధికారులు బుల్డోజ‌ర్‌తో (Bulldozer Action) నేల‌మ‌ట్టం చేశారు. గిరిజ‌న కూలీపై మూత్రం పోసిన వీడియో వైర‌ల్ కావ‌డంతో బుధ‌వారం ఉద‌యం నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు. మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లోని సిధి జిల్లాలో జ‌రిగిన ఈ ఘ‌ట‌న దేశ‌వ్యాప్తంగా క‌ల‌క‌లం రేపింది. బుధ‌వారం శుక్లా ఇంటికి చేరుకున్న అధికారులు దాన్ని అక్ర‌మ క‌ట్ట‌డంగా పేర్కొంటూ ధ్వంసం చేశారు.

#WATCH | Sidhi viral video | Accused Pravesh Shukla’s illegal encroachment being bulldozed by the Administration. He was arrested last night.#MadhyaPradesh pic.twitter.com/kBMUuLtrjK

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 5, 2023