వారమంతా ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్‌, సీరియ‌స్ ఎలిమెంట్స్ తో సాగే బిగ్‌బాస్ షో సీజ‌న్ -6 (Bigg Boss 6 Telugu) ఆదివారం వ‌చ్చేస‌రికి మాత్రం స‌ర‌దాగా ఉంటుంద‌ని తెలిసిందే. టుడే అంటే స‌న్ డే..స‌న్ డే (Funday) అంటే ఫ‌న్ డే..ఆట‌లు పాట‌లు మ‌ధ్య‌లో ఎలిమినేష‌న్స్ ..అంటూ స్టైలిష్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు నాగార్జున (Akkineni nagarjuna) . శ‌నివారం కంటెస్టెంట్స్ కు క్లాస్ పీకిన నాగార్జున స‌న్‌డే మాత్రం అవ‌న్నీ ప‌క్క‌న‌పెట్టి వారితో గేమ్స్ ఆడించాడు.

ఈ రోజు వెరైటీగా కొన్ని ఆట‌లు ఆడ‌బోతున్నాం.. గేమ్ పేరేంటో తెలుసా..? ‘ ఎవ‌రికి ఎంత తెలుసు ‘ . బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో శ్రీహాన్ మొద‌ట ఎక్స్‌పోస్ చేసిన ప్లేస్ ఏది..అని అడిగాడు నాగ్‌. దీంతో స్నేహ ఫ‌స్ట్ బ‌ట‌న్ నొక్కి..వాష్ రూం అని స‌మాధాన‌మిచ్చింది. దానికి 200 శాతం కరెక్ట్ అన్నాడు నాగ్. రెండోది ‘ఆర్జే సూర్య ఎంత‌మందిని మిమిక్రీ చేయ‌గ‌ల‌డ‌ని అడుగ‌గా… నేను చెప్తా..చాలా మందిని చేయ‌గ‌ల‌డు..అంటూ ఇన‌యా సుల్తానా స‌మాధాన‌మిచ్చింది.

ఇక హౌస్‌లో ఉన్న ఆడ‌పిల్ల‌ల్లో బుట్ట‌బొమ్మ ఎవ‌రని బాలాదిత్య‌ను అడుగ‌గా..మెరీనా అని సమాధాన‌మిచ్చాడు. షానీ పేరులో ఫుల్ ఫాం ఏమిటీ..? అని అడిగాడు. ఇలా డిఫ‌రెంట్ క్వ‌శ్చ‌న్స్ తో స‌ర‌దాగా సాగ‌నున్న‌ట్టు ప్రోమోతో అర్థ‌మ‌వుతుంది. ఈ వారం ఎవ‌రు ఎలిమినేట్ అవుతార‌నేది ఇవాళ్టి ఎపిసోడ్‌లో తెలియ‌నుంది

