February 14, 2022 / 01:03 PM IST

కోల్‌క‌తా: ప‌శ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్య‌మంత్రి మ‌మ‌తా బెన‌ర్జీ ఇవాళ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్‌తో మాట్లాడారు. దేశ స‌మాఖ్యా స్పూర్తిని ప‌రిర‌క్షించుకోవాల‌ని ఈ సంద‌ర్భంగా ఆమె అన్నారు. బెంగాల్‌లో జ‌రిగిన మున్సిప‌ల్ ఎన్నిక‌ల్లో తృణ‌మూల్ కాంగ్రెస్ జ‌య‌భేరీ మోగించింది. ఈ నేప‌థ్యంలో ఆమె మాట్లాడారు. సాధార‌ణ ప్ర‌జ‌ల బాగు కోసం విన‌మ్రంగా క‌లిసి ప‌నిచేయాల‌ని దీదీ పిలుపునిచ్చారు. యూపీ ఎన్నిక‌ల్లో టీఎంసీ బ‌రిలోకి దిగ‌లేద‌ని, చాలా విశాల‌మైన ఉద్దేశంతో ఆ నిర్ణ‌యం తీసుకున్న‌ట్లు ఆమె చెప్పారు. వార‌ణాసిలో మార్చి 3వ తేదీన జ‌ర‌గ‌నున్న ర్యాలీలో పాల్గొనున్న‌ట్లు దీదీ చెప్పారు. కాంగ్రెస్‌తో ఏ ప్రాంతీయ పార్టీకి కూడా స‌క్ర‌మైన సంబంధాలు లేవ‌ని, ఆ పార్టీ త‌న‌దైన శైలిలో వెళ్తుంద‌ని, త‌మ పార్టీ కూడా త‌మ‌దైన శైలిలోనే వెళ్తోంద‌ని ఆమె అన్నారు. స‌మాఖ్యా ప్ర‌భుత్వం ఏర్పాటు విష‌యంలో అంద‌రి స‌హ‌కారం అవ‌స‌ర‌మ‌ని దీదీ తెలిపారు. ఈ నేప‌థ్యంలో త‌మిళ‌నాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్‌, తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్‌తో తాను మాట్లాడిన‌ట్లు మ‌మ‌తా బెన‌ర్జీ తెలిపారు.

I have spoken to (MK) Stalin (Tamil Nadu CM) and KCR (Telangana CM), we are trying to protect country's federal structure: TMC supremo Mamata Banerjee

— Press Trust of India (@PTI_News) February 14, 2022