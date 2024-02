February 15, 2024 / 12:36 PM IST

NZ vs RSA 2nd Test : స్వ‌దేశంలో ద‌క్షిణాఫ్రికా(South Africa)తో జ‌రుగుతున్న రెండో టెస్టులో న్యూజిలాండ్‌ (Newzealand)ను విజ‌యం ఊరిస్తోంది. స‌ఫారీ జ‌ట్టు నిర్దేశించిన 267 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో కివీస్ ఓపెన‌ర్లు ధాటిగా ఆడారు. దాంతో, మూడో రోజు ఆట ముగిసే స‌రికి వికెట్ న‌ష్టానికి 40 ప‌రుగులు చేసిన టిమ్ సౌథీ సేన మ‌రో 227 ర‌న్స్ కొడితే సిరీస్‌ను ఎగ‌రేసుకుపోతుంది.

మూడో రోజు కివీస్ పేస‌ర్ల ధాటికి ద‌క్షిణాఫ్రికా 235 ర‌న్స్‌కే ఆలౌట‌య్యింది. విల్ ఓ రూర్కే ఐదు వికెట్లు తీసిన‌ప్ప‌టికీ.. యంగ్‌స్ట‌ర్ డేవిడ్ బ‌డింగ్‌హ‌మ్(110) శ‌త‌కంతో చెల‌రేగడంతో స‌ఫారీ జ‌ట్టు ఆ మాత్రం స్కోర్ చేయ‌గ‌లిగింది.

Will O’Rourke gets the big wicket – David Bedingham sets up South Africa in Hamilton #NZvSA

అనంత‌రం ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించిన న్యూజిలాండ్‌కు ఓపెన‌ర్లు టామ్ లాథ‌మ్(21 నాటౌట్), డెవాన్ కాన్వే(17)లు శుభారంభం ఇచ్చారు. ఆఖ‌రి బంతికి డెవాన్ కాన్వే(17)ను ఔట్ చేసి ద‌క్షిణాఫ్రికాకు బ్రేక్ ఇచ్చాడు. దాంతో, కివీస్ మూడో రోజు ఆట ముగిసే స‌రికి వికెట్ న‌ష్టానికి 40 ర‌న్స్ చేసింది. కివీస్ విజ‌యానికి ఇంకా 227 ప‌రుగులు కావాలి.

A Test five-for on debut to go with four in the first dig – 22 y/o Will O’ Rourke shows serious promise ⚡️#NZvSA pic.twitter.com/GoO9F1pI26

