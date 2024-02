February 12, 2024 / 06:08 PM IST

Viral Video | ఈ బామ్మ అంద‌రికీ స్ఫూర్తిదాయ‌కం. 95 ఏండ్ల వ‌య‌సులోనూ కారు డ్రైవింగ్ చేసి అంద‌రి దృష్టిని ఆక‌ర్షించారు. వృద్ధురాలు కారు డ్రైవింగ్ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది. అంతేకాదు ఆ బామ్మ‌కు ఉన్న క‌మిట్‌మెంట్‌కు నెటిజ‌న్లు ఫిదా అవుతున్నారు. నాగ‌లాండ్ మినిస్ట‌ర్ తేమ్‌జెన్ ఇమ్నా అలాంగ్ కూడా బామ్మ డ్రైవింగ్ స్కిల్స్‌కు ఫిదా అయిపోయారు.

సుమిత్ నేగీ అనే ఇన్‌స్టా గ్రాం యూజ‌ర్ త‌న ఖాతాలో ఈ వీడియోను పోస్టు చేశారు. వృద్ధురాలు కారు డ్రైవింగ్ చేస్తుండ‌గా, సుమిత్ నేగీ వీడియో చిత్రీక‌రించాడు. మా అమ్మ‌మ్మ కారు డ్రైవింగ్ చేయ‌డం ఇదే తొలిసారి అని అత‌ను పేర్కొన్నాడు. అమ్మ‌మ్మ‌కు డ్రైవింగ్ మీద భ‌లే ఆస‌క్తి ఉంద‌న్నాడు. వ‌య‌సు అనేది కేవ‌లం నంబ‌ర్ మాత్ర‌మే అని చెప్పాడు.

ఇక ఈ వీడియోను నాగ‌లాండ్ మినిస్ట‌ర్ తేమ్‌జెన్ ఇమ్నా అలాంగ్ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు. 95 ఏండ్ల వ‌య‌సులోనూ ఆవిడ కారు డ్రైవింగ్ అద్భుతంగా చేశార‌ని ప్ర‌శంసించారు. ఈ వీడియోను చూసిన త‌ర్వాత ఏజ్ అనేది మ్యాట‌ర్ కానే కాదు అనిపించింద‌న్నారు.

