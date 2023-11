November 24, 2023 / 12:13 PM IST

Rohit Sharma Daughter : సొంతగ‌డ్డ‌పై జ‌రిగిన వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఫైనల్లో భార‌త జ‌ట్టు(Team India) అనూహ్య ఓట‌మితో ఆట‌గాళ్లు కన్నీటిప‌ర్యంత‌మ‌య్యారు. క‌ల‌ల క‌ప్ చేజారిన వేళ‌ కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ(Rohit Sharma) స‌హా అంద‌రూ చిన్న‌పిల్ల‌ల మాదిరిగా ఏడ్చేశారు. హిట్‌మ్యాన్, కోహ్లీ త‌మ క‌న్నీళ్న‌ను దిగ‌మింగిన దృశ్యాలు ప్ర‌తి భార‌తీయుడిని క‌దిలించాయి. దాంతో, మాజీ క్రికెట‌ర్ల‌తో పాటు అభిమానులు రోహిత్ సేనకు బాస‌ట‌గా నిలిచారు. ఈ స‌మ‌యంలో రోహిత్ గారాలప‌ట్టీ స‌మైరా(Samaira) పాత వీడియో ఒక‌టి వైర‌ల్ అవుతోంది.

అందులో స‌మైరా త‌న త‌ల్లి రితికా స‌జ్‌దేహ్‌తో క‌లిసి వెళ్తోంది. అప్పుడు.. మీడియా వాళ్లు తండ్రి రోహిత్ గురించి అడుగ‌గా.. ‘అత‌డు గ‌దిలో ఉన్నాడు. పాజిటివ్‌గానే ఉన్నాడు. మ‌రొక నెల‌లో అత‌డు మ‌ళ్లీ న‌వ్వుతాడు’ అని స‌మైరా ముద్దుముద్దు మాట‌ల‌తో చెప్పింది. ఆ వీడియో చూసిన‌వాళ్లంతా ‘ఎస్ స‌మైరా.. నువ్వు చెప్పింది నిజ‌మే’ అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

The way she answered 🥹❤

Samaira said : He is in a room, he is almost positive & within one month he will laugh again.@ImRo45 pic.twitter.com/yt3iSQa6MP

— 46thcenturywhenRohit (@RohitCharan_45) November 23, 2023