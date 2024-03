March 17, 2024 / 04:54 PM IST

Elvish Yadav : బిగ్‌బాస్ ఓటీటీ విన్న‌ర్ ఎల్విష్ యాద‌వ్‌ను రేవ్ పార్టీ కేసులో అరెస్ట‌య్యారు. ఈ కేసులో ప్ర‌శ్నించేందుకు యాద‌వ్‌ను పిలిచిన పోలీసులు ఆయ‌న‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఎల్విష్ యాద‌వ్‌ను అధికారులు మ‌రికాస‌ప‌ట్లో కోర్టు ఎదుట హాజ‌రు ప‌ర‌చనున్నారు.

గ‌త ఏడాది రేవ్ పార్టీల్లో రిక్రియేష‌న‌ల్ డ్ర‌గ్‌గా వాడేందుకు పాము విషాన్ని స‌మ‌కూర్చార‌నే ఆరోప‌ణ‌ల‌పై ఎల్విష్ స‌హా ఐదుగురిపై నోయిడాలో వ‌న్యప్రాణి సంర‌క్ష‌ణ చ‌ట్టం కింద కేసు న‌మోదైంది. గ‌త ఏడాది న‌వంబ‌ర్ 3న నోయిడాలోని సెక్టార్ 51లో ఓ బాంక్వెట్ హాల్‌పై పోలీసులు దాడి చేశారు.

#WATCH | Noida Police arrests YouTuber and Bigg Boss OTT 2 winner Elvish Yadav.

He is being presented in the District & Sessions Court Surajpur, Greater Noida, Uttar Pradesh. https://t.co/gAVCgePVs3 pic.twitter.com/CXT2aDmBTC

— ANI (@ANI) March 17, 2024