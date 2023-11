Watch: రైలు పట్టాల మధ్యలో పాము పటాకులు కాల్చిన యూట్యూబర్‌.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

November 8, 2023 / 05:35 PM IST

జైపూర్‌: చాలా మంది సోషల్ మీడియా క్రియేటర్‌లు తమ వీడియోలు ఎక్కువ మంది చూసేందుకు, ఎక్కువ లైక్‌లు వచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రమాదకర విన్యాసాలు చేసి చిక్కుల్లో పడుతుంటారు. ఇదే కోవకు చెందిన ఒక యూట్యూబర్‌ ఏకంగా రైలు పట్టాల మధ్యలో పాము బిల్లల పటాకులు కాల్చాడు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. (YouTuber Bursts Snake Firecrackers On Train Tracks) స్పందించిన రైల్వే ఆ వ్యక్తిపై చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొంది. రాజస్థాన్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. యూట్యూబ్‌ చానెల్‌ నిర్వహించే ఒక వ్యక్తి ఫులేరా-అజ్మీర్ సెక్షన్‌లోని దంత్రా రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో రైలు పట్టాల మధ్యలోని సిమ్మెంట్‌ దిమ్మపై చాలా పాము బిల్లలు ఉంచి ఒక్కసారిగా నిప్పంటించాడు. దీంతో దట్టంగా మంటలు, పొగలు వ్యాపించాయి. ఆ సమయంలో మరో ట్రాక్‌పై పెట్రోల్‌ ట్యాంకులతో కూడిన గూడ్స్ రైలు వెళ్లింది.

కాగా, ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో ‘ట్రైన్స్ ఆఫ్ ఇండియా’ యూజర్‌ ఈ వీడియో క్లిప్‌ను ఎక్స్‌లో షేర్‌ చేశారు. ‘యూట్యూబర్‌ రైల్వే ట్రాక్‌పై క్రాకర్స్‌ పేల్చాడు. అగ్నికి సంబంధించిన ఇలాంటి చర్యలు తీవ్రమైన ప్రమాదాలకు దారితీయవచ్చు. దయచేసి అలాంటి దుర్మార్గులపై అవసరమైన చర్యలు తీసుకోండి’ అని అందులో పేర్కొన్నారు. రైల్వేతోపాటు ఆర్ఫీఎఫ్‌కు ట్యాగ్ చేశారు.

మరోవైపు జైపూర్‌లోని నార్త్ వెస్ట్రన్ రైల్వే డివిజనల్ మేనేజర్, రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్‌ (ఆర్పీఎఫ్‌) ఈ వీడియో క్లిప్‌పై స్పందించాయి. దీనిపై దర్యాప్తు జరిపి అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎక్స్‌లో బదులిచ్చాయి.

YouTuber bursting crackers on Railway Tracks!!

Such acts may lead to serious accidents in form of fire, Please take necessary action against such miscreants.

Location: 227/32 Near Dantra Station on Phulera-Ajmer Section.@NWRailways @rpfnwraii @RpfNwr @DrmAjmer @GMNWRailway pic.twitter.com/mjdNmX9TzQ

— Trains of India 🇮🇳 (@trainwalebhaiya) November 7, 2023