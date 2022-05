Viral video: నాన్న కొన్న సెకండ్ హ్యాండ్ సైకిల్ చూసి కొడుకు ఎలా మురిసిపోతున్నాడో చూడండి!!

May 21, 2022 / 03:50 PM IST

డ‌బ్బున్న‌వారు ఏదైనా కొంటారు. కానీ నిరుపేద‌లు చిన్న వ‌స్తువు కొనాలంటే ఎంతో క‌ష్ట‌ప‌డాలి. డ‌బ్బుపెట్టి ఏది కొన్నా దాన్ని అపురూపంగా చూసుకుంటారు. కాగా, ఓ తండ్రి సెకండ్ హ్యాండ్‌లో కొన్న సైకిల్‌కు పూజ చేస్తుండ‌గా, ఓ కొడుకు ఆనందం ప‌ట్ట‌లేక‌పోయాడు. సైకిల్ చూస్తూ మురిసిపోయాడు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది. నెటిజ‌న్ల మ‌న‌సు దోచుకున్న‌ది.

ఈ వీడియోలో తండ్రి సెకండ్ హ్యాండ్‌లో కొన్న సైకిల్‌కు పూజ చేస్తుంటాడు. కొంత‌దూరంలో నిల్చున్న కొడుకు చ‌ప్ప‌ట్లు కొడుతూ ఆనందంగా గంతులేస్తుంటాడు. ఆ చిన్నారి ఆనందానికి అవ‌ధులు లేవు. ఈ వీడియోను ఐఏస్ అవ‌నీశ్ శ‌ర‌ణ్ ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేశారు. “ఇది కేవలం సెకండ్ హ్యాండ్ సైకిల్. వారి ముఖాల్లో ఆనందం చూడండి. వారు కొత్త మెర్సిడెస్ బెంజ్‌ను కొనుగోలు చేసినంత సంతోష‌ప‌డుతున్నారు.’ అని ట్వీట్ చేశ‌రు. ఈ వీడియోను ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ 1.7ల‌క్ష‌ల మంది వీక్షించారు.

It’s just a second-hand bicycle. Look at the joy on their faces. Their expression says, they have bought a New Mercedes Benz.❤️ pic.twitter.com/e6PUVjLLZW

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) May 21, 2022