July 2, 2023 / 05:11 PM IST

న్యూఢిల్లీ : తాము అమితంగా ప్రేమించేవారిని స‌ర్‌ప్రైజ్ చేసేలా వినూత్ర ప్ర‌పోజ‌ల్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో (Viral Video)త‌ర‌చూ క‌నిపిస్తుంటాయి. ప‌ర్యాట‌క ప్ర‌దేశాలు లేదా చారిత్ర‌క క‌ట్ట‌డాల ఎదుట చేతిలో రింగ్‌తో మోకాలిపై కూర్చుని ప్రియ‌మైన వారికి ప్ర‌పోజ్ చేసే వీడియోలు చూస్తూనే ఉంటాం. అయితే టెంపుల్ ముందు ఎవ‌రైనా ప్ర‌పోజ్ చేయ‌డం మాత్రం అరుదైన విష‌య‌మే.

లేటెస్ట్‌గా కేదార్‌నాథ్ ఆల‌యం ఎదుట ఓ మ‌హిళ త‌న బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎదుట ప్రేమ‌ను వ్య‌క్తం చేసిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది. ఈ వీడియో య‌ల్లో ఎథ్‌నిక్ దుస్తుల్లో మెరుస్తున్న జంట క‌నిపించ‌గా మ‌హిళ ఆల‌యం ఎదుట ప్రియుడికి ప్ర‌పోజ్ చేయ‌డం చూడొచ్చు.

One of the Reasons why Smartphones should be Banned from All Leading Temples & Shrines

Just a Basic Phone within 20 KMs from the Main Temple, Eliminates Unnecessary Crowd

PS – I’m writing this from Kedarnath 🛕

pic.twitter.com/FQVxMAUEFm

— Ravisutanjani (@Ravisutanjani) July 1, 2023