Mother | కొడుకు కాలేజీ ఫీజు కోసం.. తల్లి ప్రాణ త్యాగం.. వీడియో వైరల్

July 18, 2023 / 03:28 PM IST

Mother | ఈ లోకంలో స్వార్థం లేని వారంటూ ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది అమ్మే (Mother). కన్న పిల్లలు, భర్త కోసం తన ఆనందాలను, కోరికలను అన్నింటినీ త్యాగం చేస్తుంది. తమ పిల్లల బాగు కోసం, వారు ప్రయోజకులు అయ్యేందుకు నిరంతరం శ్రమిస్తుంది. ఈ క్రమంలో తన ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయదు. తాజాగా ఓ తల్లి అలాంటి పనే చేసింది. తన కన్న కొడుకు చదువు కోసం ప్రాణాన్నే త్యాగం చేసింది. కాలేజీ ఫీజు కట్టేందుకు డబ్బుల్లేక.. ప్రభుత్వం ఇచ్చే పరిహారం కోసం బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఈ విషాద ఘటన తమిళనాడు (Tamil Nadu) రాష్ట్రం సేలం (Salem)లో చోటు చేసుకుంది.

సేలంలోని కలెక్టర్ కార్యాలయంలో పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలిగా పనిచేస్తున్న పాపాతి (45) (Paapaathi) 15 ఏళ్ల క్రితం భర్త నుంచి విడిపోయింది. ఆ తర్వాత తన పిల్లల బాగోగులు చూసుకుంటూ ఒంటరి జీవితాన్ని అనుభవిస్తోంది. తన కుమారుడిని ఎలాగైనా చదివించి ప్రయోజకుడిని చేయాలనుకుంది. అయితే, ఒంటరి మహిళ కావడంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు చుట్టుముట్టాయి. కార్మికురాలిగా తనకు వచ్చే వేతనం ఇంటి ఖర్చులకే సరిపోకపోవడంతో కొడుకు కాలేజీ ఫీజు కట్టడం భారమైంది. ఈ క్రమంలో బస్సు కింద పడి చనిపోతే ప్రభుత్వం నష్ట పరిహారం అందిస్తుందని ఎవరో పాపాతికి చెప్పారు. ఆ మాటలు విన్న పాపాతి.. తాను చస్తే వచ్చే సొమ్ము కుమారుడి చదువులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని భావించింది. ఈ క్రమంలో బస్సు కిందపడి ప్రాణాలు కోల్పోయింది.

అయితే, బస్సు కింద పడేందుకు పాపాతి రెండు సార్లు ప్రయత్నించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మొదటిసారి బస్సు కింద పడేందుకు ప్రయత్నించగా.. ఓ ద్విచక్ర వాహనం ఆమెను ఢీ కొట్టినట్లు చెప్పారు. ఆ తర్వాత కాసేపటికి మళ్లీ బస్సుకు ఎదురెళ్లి ప్రాణాలు కోల్పోయిందని వెల్లడించారు. ఇదంతా అక్కడే ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

A mother kills herself to meet son’s education expenses 😢

Being misled by someone, a mother, working as ‘safai karmachari’ at Collector’s office in Salem, kills herself by falling into a bus to get financial assistance from the Govt to pay son’s college fees of 45,000.

A… pic.twitter.com/vzlcC6boWG

— Arvind Gunasekar (@arvindgunasekar) July 17, 2023