September 7, 2023 / 07:01 PM IST

బెంగ‌ళూర్ : శ్రీకృష్ణ జ‌న్మాష్ట‌మి (Janmashtami Celebrations) సంద‌ర్భంగా మంగ‌ళూర్‌కు చెందిన ఓ మ‌హిళ ఏకంగా 88 వంట‌కాల‌ను సిద్ధం చేసింది. జ‌న్మాష్ట‌మి రోజున భ‌క్తులు పూజలు చేసి, ఉప‌వాసం ఉంటారు. ఉప‌వాసం అనంత‌రం రాత్రికి భోజ‌నం చేస్తారు. జ‌న్మాష్ట‌మి రోజున మంగ‌ళూర్ మ‌హిళ త‌న భ‌క్తిని చాటుకుంటూ బాల‌గోపాలుడి కోసం 88 వంట‌కాల‌ను ప్రిపేర్ చేశారు.

Proud of her and her devotion to lord Krishna. She is my patient. She has again broken her previous record. 88 dishes were prepared last night for Gokulashtami. #janamashtami pic.twitter.com/SDoh3JKTvM

— Dr P Kamath (@cardio73) September 7, 2023