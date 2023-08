August 13, 2023 / 05:17 PM IST

బెంగ‌ళూర్ : కుక్క‌లు, పిల్లులు, ప‌క్షులు ఇలా పెంపుడు జంతువులు (Viral Video)మ‌న జీవితాల్లో పెన‌వేసుకుపోయాయి. అవి మ‌న స్నేహితులు, బంధువులు, కుటుంబ‌స‌భ్యుల్లా మ‌న‌లో క‌లిసిపోయాయి. అయితే నేటి ఆధునిక జీవ‌న‌శైలి, రోజువారీ ప‌నుల ఒత్తిళ్ల‌లో వాటి ఆల‌నాపాల‌నా చూసే తీరిక ఎవ‌రికీ ఉండ‌టం లేదు. ఈ స‌మ‌స్య‌కు ప‌రిష్కారంగా ఓ మ‌హిళ వినూత్న ఆలోచ‌న‌ను ఆచ‌ర‌ణ‌లో పెట్టింది.

బెంగ‌ళూర్‌కు చెందిన ఓ మ‌హిళ స్కూట‌ర్‌పై బ్యాక్‌ప్యాక్‌లో పెంపుడు పిల్లిని వెంట‌తీసుకుని కార్యాల‌యానికి వెళుతున్న వీడియో నెట్టింట తెగ వైర‌లవుతోంది. ఈ వీడియోలో మ‌హిళ బ్యాక్‌ప్యాక్‌లో కూర్చున్న పిల్లి ఎంతో చురుకుగా క‌నిపించింది. ఈ వీడియోను తొలుత సోష‌ల్ మీడియా యూజ‌ర్ అనిర్బ‌న్ రాయ్ దాస్ ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు.

Best way to go to work is to carry your furry friends with you.

Found this cute, so recorded it to show it to my other friends with pets.

I know this is not a new way, but I just happen to see it today.

Beating @peakbengaluru traffic with pawed company. pic.twitter.com/xsqVNVQhmS

— Anirban Roy Das (@anirbanroydas) August 3, 2023