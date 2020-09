క‌రోనా రాక‌తో జ‌ర‌గాల్సిన పెళ్లిళ్ల‌న్నీ వాయిదా ప‌డ్డాయి. వైర‌స్ వ్యాప్తి త‌గ్గేలా లేద‌ని లాక్‌డౌన్‌లోనే నిబంధ‌న‌లు పాటిస్తూ కొంత‌మంది పెళ్లి చేసుకున్నారు. క‌రోనా టైంలో సామాజిక దూరం త‌ప్ప‌నిస‌రి. అయితే ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు దూరంగా ఉంటూనే మాస్క్ ధ‌రిస్తూ వేడుక‌కు హాజ‌ర‌య్యారు. మ‌ధ్య‌లో జ‌రిగే ప‌నుల‌న్నీ మాస్క్‌ల‌తో ద‌గ్గ‌రుండి జ‌రిపించారు. కానీ ఈ పెళ్లిలో మాత్రం సామాజిక దూరాన్ని చాలా స్ట్రిక్ట్‌గా పాటించారు. పెళ్లికి ముందుకు జ‌రిగే హ‌ల్ది వేడుక‌కు పెయింట్ రోల‌ర్‌ను ఉప‌యోగించారు.

వ‌ధువు ముఖం, చేతులు, కాళ్ల‌కు ప‌సుపు రాయాలంటే ఖ‌చ్చితంగా ద‌గ్గ‌ర‌కు వెళ్లాలి. అప్పుడు సామాజిక దూరాన్ని పాటించ‌లేం. అందుకే పెయింట్ రోల‌ర్‌ను ఉప‌యోగించారు. గోడ‌కు పెయింట్ వేసిన‌ట్లు రోల‌ర్‌తో వ‌ధువ‌కు ప‌సుపు రాశారు కొంత‌మంది మ‌హిళ‌లు. 13 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోను హ‌ర్జింద‌ర్ సింగ్ కుక్రేజా అనే యూజ‌ర్ ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఈ వేడుక లుధియానాలో జ‌రిగింది. ఈ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్ అయింది. ఇది నెటిజన్ల‌ను బాగా ఆక‌ట్టుకుంది. ఇలా కూడా ప‌సుపు పూస్తారా అంటూ నెటిజ‌న్లు అవాక్క‌వుతున్నారు.

Innovative Haldi ceremony with Social Distancing!



This is a pre-wedding ceremony in India where Turmeric (haldi), oil & water are applied to the bride & groom by married women on the morning of the wedding. The mixture is believed to bless the couple before the wedding. #COVID19 pic.twitter.com/nHHYrVbOqa