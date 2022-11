November 19, 2022 / 07:10 AM IST

న్యూఢిల్లీ : ఈ ఏడాది డిసెంబ‌ర్ 7వ తేదీ నుంచి పార్ల‌మెంట్ శీతాకాల స‌మావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ మేర‌కు పార్ల‌మెంట‌రీ వ్య‌వ‌హారాల శాఖ మంత్రి ప్ర‌హ్లాద్ జోషి ట్వీట్ చేశారు. డిసెంబ‌ర్ 7 నుంచి 29వ తేదీ వ‌ర‌కు పార్ల‌మెంట్ స‌మావేశాలు కొన‌సాగుతాయ‌ని పేర్కొన్నారు. 23 రోజుల పాటు జ‌రిగే ఈ స‌మావేశాల్లో ప‌లు బిల్లులు, అంశాల‌పై చ‌ర్చిస్తామ‌న్నారు. నిర్మాణాత్మ‌క చ‌ర్చ కోసం ఎదురుచూస్తున్నామ‌ని పేర్కొన్నారు.

Winter Session, 2022 of Parliament will commence from 7 December & continue till 29th December having 17 sittings spread over 23 days. Amid Amrit Kaal looking forward to discussions on Legislative Business & other items during the session. Looking forward for constructive debate. pic.twitter.com/4LnYvEaUmd

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) November 18, 2022