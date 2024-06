Somnath Bharti | ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ తప్పు.. మోదీ మూడోసారి ప్రధాని అయితే గుండు చేయించుకుంటా: సోమనాథ్ భారతి

June 2, 2024 / 07:31 PM IST

న్యూఢిల్లీ: లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తుందన్న ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ అంచనాలు తప్పని ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్‌) నేత సోమనాథ్ భారతి (Somnath Bharti ) అన్నారు. ఒకవేళ మోదీ మూడోసారి ప్రధాని అయితే తాను గుండు చేయించుకుంటానని ఆయన తెలిపారు. ఢిల్లీ ఎంపీ స్థానంలో బీజేపీ అభ్యర్థి బన్సూరి స్వరాజ్‌పై సోమనాథ్ భారతి పోటీ చేశారు. జూన్‌ 4న వెల్లడయ్యే ఫలితాల్లో ఆప్‌ కలిసి పోటీ చేసిన ఇండియా కూటమి ఢిల్లీలోని ఏడు సీట్లు క్లీన్‌ స్వీప్‌ చేస్తుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ‘మోదీ మూడోసారి ప్రధాని అయితే నేను గుండు చేయించుకుంటా. నా మాటను గుర్తించుకోండి. అన్ని ఎగ్జిట్ పోల్స్ తప్పు అని జూన్ 4న రుజువవుతుంది. మోదీ మూడోసారి ప్రధాని కాలేరు. ఢిల్లీలో మొత్తం ఏడు స్థానాలను ఇండియా కూటమి దక్కించుకుంటుంది’ అని ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు.

కాగా, లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో భారీ మెజార్టీతో బీజేపీ గెలుస్తుందని ఎగ్జిట్ పోల్స్‌ అంచనా వేశాయి. ఆ పార్టీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే కూటమికి 350కుపైగా స్థానాలు వస్తాయని చాలా వరకు అన్ని ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ పేర్కొన్నాయి. ప్రతిపక్ష పార్టీలతో కూడిన ఇండియా బ్లాక్‌ 150-170 సీట్లకు పరిమితమవుతుందని అంచనా వేశాయి.

I will shave off my head if Mr Modi becomes PM for the third time.

Mark my word!

All exit polls will be proven wrong on 4th June and Modi ji will not become prime minister for the third time.

In Delhi, all seven seats will go to India ALLIANCE.

Fear of Mr Modi does not allow…

— Adv. Somnath Bharti: इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं! (@attorneybharti) June 1, 2024