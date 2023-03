Smriti Irani | ‘సిగ్గు చేటు’.. గ్యాస్‌ ధరలపై స్మృతి ఇరానీ పాత ట్వీట్‌ వైరల్‌

March 2, 2023 / 07:15 PM IST

న్యూఢిల్లీ: కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం సామాన్య ప్రజలకు షాక్‌ ఇచ్చింది. గృహ వినియోగ గ్యాస్‌తో పాటు కమర్షియల్‌ గ్యాస్‌ ధరలను భారీగా పెంచింది. గృహ వినియోగ వంట గ్యాస్‌పై రూ.50, వాణిజ్య సిలిండర్‌పై రూ.350.50ను చమురు కంపెనీలు పెంచాయి. పెరిగిన ధరలతో డొమెస్టిక్‌ సిలిండర్‌ ధర సుమారు రూ.1200కు చేరింది. వాణిజ్య సిలిండర్‌ ధర రూ.2,100 దాటింది. ఈ నేపథ్యంలో పెరిగిన గ్యాస్‌ ధరలపై సామాన్య ప్రజలు మండిపడుతున్నారు. బీజేపీ నాయకురాలు స్మృతి ఇరానీ (Smriti Irani) 2011లో చేసిన ట్వీట్‌ను వైరల్‌ చేశారు. నాటి యూపీయే ప్రభుత్వం గ్యాస్‌ ధరను రూ.50కు పెంచడాన్ని సిగ్గు చేటుగా ఆమె పేర్కొన్న దాన్ని తిప్పికొడుతున్నారు.

కాగా, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కూడా పెరిగిన గ్యాస్‌ ధరలపై మండిపడింది. స్మృతి ఇరానీ 2011లో చేసిన ట్వీట్‌ను ప్రస్తావించింది. ‘ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ ధర రూ.400 కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, స్మృతి ఇరానీ సిలిండర్‌తో రోడ్డుపై కూర్చున్నారు. నేడు గ్యాస్‌ సిలిండర్ ధర రూ. 1,100 దాటింది. ఇప్పుడు కూడా ఆమె రోడ్డెక్కుతారా?’ అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్నించింది.

మరోవైపు కాంగ్రెస్‌ నేత రాహుల్‌ గాంధీ కూడా గ్యాస్‌ ధరలపై ట్విట్టర్‌లో మండిపడ్డారు. ప్రజల జేబులు కత్తిరిస్తున్న ప్రధాని మోదీ, తన స్నేహితుల జేబులు నింపుతున్నారని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ ధరను, బీజేపీ హయాంలో ధరలను ఆయన పోల్చారు. 2014లో గ్యాస్‌ సిలిండర్ ధర రూ.410 ఉండగా, సబ్సిడీ రూ.827గా ఉందన్నారు. 2023లో బీజేపీ హయాంలో ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ ధర రూ.1,103కు చేరగా సబ్సిడీ జీరో అని పేర్కొన్నారు. ‘‘కాంగ్రెస్ హయాంలో సబ్సిడీ రూపంలో ఉపశమనం ఉండేది. ‘మిత్ర కాల’ సమయంలో ప్రజల జేబులకు మాత్రమే కోతపడుతోంది. దేశ సంపదను దాతృత్వంతో ‘మిత్రులకు’ పంచుతున్నారు’’ అని ఆరోపించారు.

50 rupee hike in LPG!!!!! N they call themselves Aam Aadmi ki Sarkar. What a shame!

— Smriti Z Irani (@smritiirani) June 24, 2011