Mamata Banerjee | అనంత్‌ అంబానీ పెళ్లికి బెంగాల్‌ సీఎం.. మహారాష్ట్ర నేతలతో దీదీ భేటీ

July 11, 2024 / 03:19 PM IST

Mamata Banerjee | పశ్చిమ బెంగాల్‌ ముఖ్యమంత్రి (West Bengal CM) మమతా బెనర్జీ (Mamata Banerjee) మహారాష్ట్ర పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు. రేపు ముంబైలో జరగనున్న ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త, రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ అధినేత ముఖేశ్‌ అంబానీ చిన్న కుమారుడు అనంత్‌ అంబానీ – రాధికా మర్చంట్‌ వివాహ వేడుకల్లో పాల్గొననున్నారు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా దీదీ మహారాష్ట్ర నేతలతో భేటీ కానున్నారు.

ఉద్ధవ్‌ ఠాక్రే (Uddhav Thackeray), శరద్‌ పవార్‌, అఖిలేష్‌ యాదవ్‌తో విడివిడిగా భేటీ కాబోతున్నారు. లోక్‌సభ ఎన్నికల తర్వాత వీరితో సమావేశం కానున్న దీదీ.. జాతీయ రాజకీయాలపై చర్చించనున్నారు. ‘ముఖేశ్‌ అంబానీ కుమారుడి పెళ్లి కోసం నేను ముంబై వెళ్తున్నాను. రేపు ఉద్ధవ్‌ ఠాక్రేతో నాకు అపాయింట్‌మెంట్‌ ఉంది. అలాగే శరద్‌ పవార్‌ను కూడా కలవనున్నా. లోక్‌సభ ఎన్నికల తర్వాత వారితో సమావేశం కానున్నాను. రాజకీయ చర్చ ఉంటుంది. సమాజ్‌వాదీ పార్టీ చీఫ్‌ అఖిలేష్‌ యాదవ్‌ కూడా అక్కడికి వస్తారు. ఆయన్ని కూడా కలిసే అవకాశం ఉంది’ అని సీఎం మమతా బెనర్జీ మీడియాకు తెలిపారు.

Kolkata | West Bengal CM Mamata Banerjee says, “I am going to Mumbai for the wedding of Mukesh Ambani’s son. Tomorrow I have an appointment with Uddhav Thackeray. I will also meet Sharad Pawar there. There will be political discussion as we will meet after (Lok Sabha) elections.… pic.twitter.com/vpCd4I0Wkd

— ANI (@ANI) July 11, 2024