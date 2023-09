Sanjay Raut | ఆ సమయంలో గణేశ్‌ ఉత్సవాలు ఉన్నాయ్‌.. పార్లమెంటు సమావేశాలకు మేం దూరం: ఎంపీ సంజయ్‌ రౌత్‌

September 3, 2023 / 12:38 PM IST

ముంబై: పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలకు తాము హాజరవడం లేదని శివసేన (యూబీటీ) ఎంపీ సంజయ్‌ రౌత్‌ (Sanjay Raut) అన్నారు. గణేశ్‌ ఉత్సవాల (Ganesh Utsav) సమయంలోనే పార్లమెంటు సమావేశాలు (Parliament Special Session) నిర్వహిస్తున్నారని అందుకే తాము వెళ్లబోమన్నారు. ప్రధాని మోదీ (PM Modi) పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలకు పిలుపునిచ్చారు. అయితే అసలు సమావేశాలు ఎందుకు నిర్వహిస్తున్నారో ఎవరీ తెలియదని విమర్శించారు. మహారాష్ట్రలో (Maharashtra) గణేశ్‌ ఉత్సవాలు ఉన్నాయని, అందువల్ల సమావేశాల్లో తాము పాల్గొనడం లేదని స్పష్టం చేశారు. అయితే లడఖ్‌ను (Ladakh) చైనా (China) ఆక్రమించడంపై సభలో చర్చ జరపాలని ప్రధాని మోదీ అనుకుంటున్నట్లు తమకు తెలిసిందన్నారు.

లడఖ్, అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లను (Arunachal Pradesh) చైనా తమ భూభాగాలుగా మ్యాప్‌లో చూపించడం ప్రధాని మోదీని కలచివేస్తే.. దానిపై చర్చడాన్ని తాము స్వాగతిస్తామని చెప్పారు. అదేవిధంగా మణిపూర్‌ (Manipur) అల్లర్లు, చైనా దురాక్రమణపై పార్లమెంట్‌ ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. అప్పుడే ఒక మెరుగైన చర్చ జరుగుతుందన్నారు.

#WATCH | Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "PM Modi has called a Special Session of Parliament. No one knows why this session is called. In Maharashtra, we have Ganesh Utsav so we can't go…We have heard that PM Modi wants to have a discussion on China invading Ladakh. If PM… pic.twitter.com/4gct2X9iS2

— ANI (@ANI) September 3, 2023