June 1, 2024 / 05:45 PM IST

Mamata Banerjee : పశ్చిమబెంగాల్‌ ముఖ్యమంత్రి మమతాబెనర్జి లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. కోల్‌కతాలోని ఓ పోలింగ్‌ బూత్‌లో ఆమె ఓటు వేశారు. ఓటు వేయడానికి ముందు పోలింగ్‌ కేంద్రం ఆవరణలో ఉన్న జనాలతో మమత ముచ్చటించారు.

అనంతరం పోలింగ్‌ బూత్‌లోకి వెళ్లి ఆమె ఓటువేశారు. ఆ తర్వాత బయటికి వచ్చి ప్రజలకు విక్టరీ సింబల్‌ చూపించారు. లోక్‌సభ ఏడవ, చివరి విడత పోలింగ్‌లో భాగంగా ఇవాళ పశ్చిమబెంగాల్‌లోని 9 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలకు పోలింగ్‌ జరుగుతున్నది. జూన్‌ 4న లోక్‌సభ ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడి కానున్నాయి.

#WATCH | Kolkata: West Bengal CM Mamata Banerjee shows victory sign after casting her vote at a polling booth in Kolkata. #LokSabhaelections2024 pic.twitter.com/f0cyPDzeTB

#WATCH | Kolkata: West Bengal CM Mamata Banerjee greeted and interacted with people before casting her vote at a polling booth in Kolkata. pic.twitter.com/U0QFZHs59a

— ANI (@ANI) June 1, 2024