March 17, 2024 / 05:12 PM IST

Snow : వరుస హిమపాతాల కారణంగా జమ్ముకశ్మీర్‌లోని బందిపొర జిల్లాలో తీవ్రంగా మంచు పేరుకుపోయింది. దాంతో రాహదారులు మూసుకుపోయి ప్రయాణికులు ఎక్కడికక్కడ చిక్కుకున్నారు. మొత్తం 120 మంది ప్రయాణికులు మంచులో చిక్కుకోవడంతో వారిని తరలించడం కోసం బందిపొర జిల్లా అధికారులు ప్రత్యేక హెలికాప్టర్‌లను ఏర్పాటు చేశారు.

బందిపొర పట్టణం నుంచి కంజల్వాన్‌ ఏరియాకు 60 మందిని, కంజల్వాన్‌ ఏరియా నుంచి బందిపొరకు మరో 60 మందిని తరలించినట్లు జిల్లా అధికారులు వెల్లడించారు. మంచులో చిక్కుకున్న ప్రయాణికులను హెలికాప్టర్‌ల ద్వారా తరలిస్తున్న దృశ్యాలను కింది వీడియోలో మీరు కూడా వీక్షించవచ్చు..

#WATCH | J&K: The District Administration Bandipora arranged special air sorties for 120 stranded passengers from snow Bound Kanzalwan area of the Gurez sector in north Kashmiri’s Bandipora district.

Giving details, an official informed that 60 passengers were airlifted from… pic.twitter.com/0ymAbAZJuu

— ANI (@ANI) March 17, 2024