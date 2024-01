Rekla race | తమిళనాడులో ఘనంగా రెక్లా రేసులు.. Video

January 14, 2024 / 06:26 PM IST

Rekla race: రెక్లా రేసు అనేది ఒక సాంప్రదాయ క్రీడ. తమిళనాడులో వందల ఏళ్ల క్రితం నుంచి ఈ క్రీడలు జరిపించడం ఆనవాయితీగా వస్తున్నది. ప్రతి ఏడాది పొంగల్‌ సందర్భంగా మూడు రోజులపాటు ఈ రేసులు నిర్వహిస్తారు. బోగీ, సంక్రాంతి, కనుమ రోజుల్లో ఈ రేసులు జరుగుతాయి.

తాజాగా ఈ పొంగల్‌ సందర్భంగా కూడా తమిళనాడు వ్యాప్తంగా ఘనంగా రెక్లా రేసులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ రేసులో ఎద్దుల బండ్లను కాకుండా చిన్న పరిమాణంలో తేలికగా ఉండే చక్రాల బండ్లను వినియోగిస్తారు. ఈ బండ్లనే రెక్లాలు అంటారు. ఒక ఎద్దు బండ్లతోగానీ, రెండు ఎద్దుల బండ్లతోగానీ ఎలాగైనా ఈ రేసును నిర్వహించుకోవచ్చు.

ఈ రేసులో గెలిచిన వారికి జల్లికట్టు క్రీడలో మాదిరిగానే బహుమతులను ప్రదానం చేస్తారు. పొంగల్‌ను పురస్కరించుకుని దిండిగుల్‌ జిల్లాలోని వట్టలగుండు పట్టణంలో ఇవాళ నిర్వహించిన రెక్లా రేసుకు సంబంధించిన దృశ్యాలను కింది వీడియోలో చూడవచ్చు..

#WATCH | Tamil Nadu: Rekla race, a traditional sport, organised at Vattalagundu in Dindigul, on the occasion of #Pongal pic.twitter.com/h1Xb0hbv91

— ANI (@ANI) January 14, 2024