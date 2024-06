PM Modi | శాంతియుత పరిష్కారానికి భారత్‌ ప్రయత్నాలు కొనసాగుతాయ్‌ : ప్రధాని మోదీ

June 14, 2024 / 05:35 PM IST

PM Modi : రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ దేశాల మధ్య శాంతియుత పరిష్కారం భారతదేశం ప్రయత్నాలు కొనసాగుతూనే ఉంటాయని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ చెప్పారు. జీ-7 దేశాల 50వ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ఇటలీకి వెళ్లిన ప్రధాని మోదీ.. ఈ సందర్భంగా ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్‌ జెలెన్‌స్కీతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశంలో ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక అంశాలపై వారు చర్చించారు.

రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు భవిష్యత్తులో అనుసరించాల్సిన విధానాలపై ఇద్దరి మధ్య చర్చ జరిగింది. అదేవిధంగా రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై కూడా నేతలిద్దరూ ఒకరి అభిప్రాయాలను ఒకరు పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ నడుమ ఉద్రిక్తతలకు పరిష్కారంపై భారతదేశం స్టాండ్‌ను ప్రధాని వివరించారు.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi holds a bilateral meeting with President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy on the sidelines of the G7 Summit, in Italy. pic.twitter.com/lM4tw3rQNk

— ANI (@ANI) June 14, 2024