May 25, 2024 / 10:13 AM IST

Odisha CM : ఒడిశా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి (Odisha CM), బిజూ జనతాదళ్‌ (BJD) పార్టీ చీఫ్‌ నవీన్‌ పట్నాయక్‌ తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఒడిశా రాజధాని భువనేశ్వర్‌లోని ఓ పోలింగ్‌ బూత్‌లో ఆయన ఓటు వేశారు. ఓటు వేసిన అనంతరం ఆయన పోలింగ్‌ బూత్‌ ఆవరణలో తన వేలిపై ఉన్న సిరా గుర్తును మీడియాకు చూపించారు.

#WATCH | Odisha CM Naveen Patnaik casts his vote for the sixth phase of #LokSabhaElections2024 and third phase of Odisha Assembly elections, at a polling station in Bhubaneswar pic.twitter.com/c0sGZ5xsIe

#WATCH | Odisha CM Naveen Patnaik shows his inked finger after casting his vote for the sixth phase of #LokSabhaElections2024 and third phase of Odisha Assembly elections, at a polling station in Bhubaneswar https://t.co/VJBpTgwCbZ pic.twitter.com/yH96zwPHyt

— ANI (@ANI) May 25, 2024