మేఘాలయ సీఎం సంగ్మా హెలికాప్టర్‌ అత్యవసర ల్యాండింగ్.. వీడియో

November 2, 2022 / 07:02 PM IST

షిల్లాంగ్‌: మేఘాలయ ముఖ్యమంత్రి కాన్రాడ్‌ సంగ్మా ప్రయాణిస్తున్న హెలికాప్టర్‌ను ఇవాళ అత్యవసరంగా ల్యాండ్‌ చేశారు. షిల్లాంగ్‌లోని ఉమియామ్‌ ఏరియాలోగల యూనియన్‌ క్రిస్టియన్‌ కాలేజీ పరిసరాల్లో హెలికాప్టర్‌ను దించారు. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా హెలికాప్టర్‌ను అత్యవసరంగా ల్యాండ్‌ చేయాల్సి వచ్చిందని మేఘాలయ సీఎం కార్యాలయ అధికారులు తెలిపారు.

కాగా, సీఎం కాన్రాడ్‌ సంగ్మా హెలికాప్టర్‌ అత్యవసర ల్యాండింగ్‌కు సంబంధించిన వీడియోను సీఎంవో అధికారులు ట్విటర్‌లో పెట్టారు. ఆ వీడియోలో తన హెలికాప్టర్‌ ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్‌ గురించి సంగ్మానే స్వయంగా వివరించారు. రోడ్డు మార్గాన నడుచుకుంటూనే ఆయన రిపోర్టింగ్‌ చేశారు. సమీపంలోని ఉమియామ్‌ టౌన్‌కు చేరుకుని ఓ హోటల్‌లో ఆహారం తీసుకున్నారు.

#WATCH | Meghalaya CM Conrad Sangma’s helicopter makes an emergency landing at Union Christian College (UCC) in Umiam, Shillong due to bad weather on the way from Tura.

(Video source: CMO, Meghalaya) pic.twitter.com/PwktmIqTdv

— ANI (@ANI) November 2, 2022