October 22, 2023 / 10:12 AM IST

ముంబై: రెడ్‌ బర్డ్‌ అకాడమీకి చెందిన టెక్నామ్‌ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ VT-RBT లో సాంకేతిక లోపం తలెత్తడంతో ముందే గుర్తించిన ట్రెయినర్‌ అత్యవసరంగా ల్యాండ్‌ చేశారు. అయితే ఈ ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్‌ సమయంలో ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ వేగం అదుపు కాకపోవడంతో తిరగబడింది. మహారాష్ట్రలోని బారామతి ఎయిర్‌ఫీల్డ్‌ సమీపంలో ఆదివారం ఉదయం ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

డైరెక్టరేట్ జనరల్‌ ఆఫ్‌ సివిల్‌ ఏవియేషన్ (DGCA) ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. రెడ్‌ బర్డ్‌ అకాడమీకి చెందిన శిక్షణ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌లో సాంకేతిక లోపం తలెత్తగానే ట్రెయినర్‌ గుర్తించి వెంటనే ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్‌కు ప్రయత్నించాడు. ఈ ప్రయత్నంలో ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ ల్యాండవగానే వేగం అదుపుకాక తిరగబడింది. కానీ, ఈ ఘటన నుంచి ట్రెయినర్‌, ట్రెయినీ ఇద్దరూ క్షేమంగా బయటపడ్డారు.

కాగా, ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నదని, దర్యాప్తు పూర్తయితే ఘటనకు కచ్చితమైన కారణం ఏమిటో తెలుస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.

#WATCH | Maharashtra: Red Bird Academy Tecnam aircraft VT-RBT made an emergency landing near Baramati airfield. The instructor and trainee both are safe. Further investigation underway: DGCA ( Directorate General of Civil Aviation) https://t.co/yJ8AWToTUw pic.twitter.com/7Ajapflbra

— ANI (@ANI) October 22, 2023