Roof Collapsed | ఇంటి పైకప్పు కూలి నిద్రలోనే కుటుంబం కన్నుమూత.. మృతుల్లో గర్భిణి, మూడేళ్ల చిన్నారి

July 12, 2023 / 04:37 PM IST

ఫరీద్‌ కోట్‌: భారీ వర్షాలు ఉత్తరాది రాష్ట్రాలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. ఢిల్లీ, హర్యానా, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌, పంజాబ్‌ రాష్ట్రాల్లో కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దాంతో లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. కొన్ని చోట్ల కాలనీలకు కాలనీలే నీట మునిగాయి. దాంతో ఆయా కాలనీల వాసులు ఇళ్ల నుంచి కాలు కూడా బయట పెట్టలేని పరిస్థితి నెలకొన్నది.

ఈ కుండపోత వర్షాలవల్ల పంజాబ్‌ రాష్ట్రం ఫరీద్‌కోట్‌ పట్టణంలోని కోట్కపుర ఏరియాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. బుధవారం తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు ఓ ఇంటి పైకప్పు కుప్పకూలడంతో ఆ కుటుంబంలోని ముగ్గురు నిద్రలోనే కన్నుమూశారు. పూర్వకాలం నాటి మట్టిమిద్దె వర్షాలకు బాగా నానిపోయి ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. దాంతో ఆ ఇంటి యజమాని, కడుపుతో ఉన్న ఆయన భార్య, వారి మూడేళ్ల కొడుకు దుర్మరణం పాలయ్యారు. వారి ఇంట్లో పడుకునేందుకు వచ్చిన పొరుగింటి అమ్మాయికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.

#WATCH | Faridkot, Punjab A man, his pregnant wife and their 3-year-old son died after the roof of their house collapsed, in Kotkapura pic.twitter.com/REbW7Sxf9y

