March 19, 2024 / 03:24 PM IST

JMM MLA : లోక్‌సభ ఎన్నికల ముందు జార్ఖండ్‌లో అధికార జేఎంఎం పార్టీకి షాక్‌ తగిలింది. ఆ పార్టీకి చెందిన మాజీ ఎమ్మెల్యే, మాజీ సీఎం హేమంత్‌ సోరెన్‌ సొంత వదిన సీతా సోరెన్‌ జేఎంఎంకు రాజీనామా చేశారు. అనంతరం ఆమె బీజేపీలో చేరారు. బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో ఆమె ఆ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు.

గత 14 ఏండ్లుగా తాను పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్నా తనకు గౌరవం దక్కలేదని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జేఎంఎంలో తగిన గౌరవం దక్కనందుకే తాను ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు. ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, పార్టీ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా, హోంమంత్రి అమిత్‌ షాల మీద ఉన్న నమ్మకంతో తాను బీజేపీలో చేరుతున్నానని అన్నారు. కాగా, మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన సీతా సోరెన్ మాజీ సీఎం హేమంత్ సోరెన్ అన్న దుర్గా సోరెన్ స‌తీమ‌ణి. దుర్గా సోరెన్ 2009లో 39 ఏండ్ల వ‌య‌సులో మ‌ర‌ణించారు.

త‌న భ‌ర్త మ‌ర‌ణానంత‌రం తనను, త‌న కుటుంబాన్ని అగౌర‌వ‌ప‌రిచే విధంగా వ్యవ‌హ‌రిస్తున్నార‌ని రాజీనామా లేఖ‌లో సీతా సోరెన్ పేర్కొన్నారు. పార్టీ స‌భ్యులు, కుటుంబం త‌మ‌ను వేరుచేసే విధంగా వ్యవ‌హ‌రించ‌డం త‌న‌ను తీవ్రంగా క‌లిచివేసింద‌ని తెలిపారు. కాలంతోపాటు ప‌రిస్ధితులు మార‌త‌యాని తాను సహనంతో ఉన్నప్పటికీ త‌న భ‌ర్త విడిచిపెట్టిన ఆశ‌యాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో పార్టీ చొర‌వ చూప‌డం లేద‌ని ఆరోపించారు.

After joining BJP, Sita Soren says, “I worked for the party (JMM) for 14 years but I never got the respect I deserved from the party. Due to this, I had to take this decision (to join BJP). Expressing my confidence in PM Modi, JP Nadda ji and Amit Shah ji, I joined the BJP today.… pic.twitter.com/wPHLKpMoD0

— ANI (@ANI) March 19, 2024