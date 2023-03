March 7, 2023 / 03:01 PM IST

జైపూర్‌: రాజస్థాన్‌లో హోలీ సంబురాలను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. రాజస్థాన్ రాజధాని జైపూర్‌లో కలర్‌ఫుల్‌గా హోలీ వేడుకలు జరిగాయి. విదేశీ పర్యాటకులు సైతం స్థానికులతో కలిసి ఈ హోలీ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. అంతేకాదు స్థానికులతో కలిసి నృత్యాలు చేశారు. ఒకరిపై ఒకరు రంగులు చల్లుకున్నారు. పైగా ఈ ఉత్సవాలకు సంబంధించిన దృశ్యాలను తమ కెమెరాల్లో బంధించుకున్నారు.

హోలీ పండుగ నేపథ్యంలో రాజస్థాన్‌ పర్యాటక శాఖ రాజధాని జైపూర్‌లో అధికారికంగా ఉత్సవాలను నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా జైపూర్‌ వాసులతోపాటు జైపూర్‌లోని చారిత్రక ప్రదేశాలను చూడటానికి విదేశీ పర్యాటకులు కూడా ఉత్సవాల్లో పాల్గొని ఎంజాయ్‌ చేశారు. ఈ ఉత్సవాలకు సంబంధించిన దృశ్యాలను కింది వీడియోలో మీరు కూడా వీక్షించవచ్చు.

#WATCH | Rajasthan: Foreign tourists, along with locals, play with colours in Jaipur as they celebrate the festival of #Holi. The event has been organised by the State Govt’s Tourism Dept. pic.twitter.com/fs3LLBZE1o

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 7, 2023