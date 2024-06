June 8, 2024 / 08:10 PM IST

Fire accident : ఢిల్లీలోని షహీన్‌ బాగ్‌ ఏరియాలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. స్థానికంగా ఉండే ఓ రెస్టారెంట్‌లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. దాంతో స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బందికి, పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

దాంతో పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. ఏడు ఫైరింజన్‌ల సాయంతో మంటలను ఆర్పేశారు. విద్యుత్‌ షార్ట్‌ సర్క్యూటే ప్రమాదానికి కారణమని పోలీసులు తెలిపారు. ముందుగా కరెంట్‌ వైర్లలో మంటలు చెలరేగాయని, తర్వాత అవి రెస్టారెంట్‌ అంతటా విస్తరించాయని చెప్పారు.

#WATCH | Fire broke out in a restaurant in Delhi’s Shaheen Bagh area.

According to Delhi Fire Service, the fire first started in the electrical wires after which it spread to the restaurant. 7 fire engines are on the spot and the work of extinguishing the fire is underway.… pic.twitter.com/WLV75vJyTu

— ANI (@ANI) June 8, 2024