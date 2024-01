Fire accident | ఇండస్ట్రియల్‌ ఏరియాలోని ఓ ఫ్యాక్టరీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. Video

January 14, 2024 / 04:22 PM IST

Fire accident: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని బావ్‌నా ఇండస్ట్రియల్‌ ఏరియాలోగల ఓ ఫ్యాక్టరీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఫ్యాక్టరీ నుంచి ఒక్కసారిగా పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. దాంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు.

స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు పోలీసులు అగ్నిమాపక సిబ్బందితో కలిసి హుటాహుటిన ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. అప్పటికే మంటలు పెద్ద ఎత్తున చెలరేగడంతో 29 ఫైరింజన్‌ల సాయంతో ఆర్పేశారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉందని అధికారులు చెప్పారు. మంటలు అదుపులోకి వచ్చాయని ఈ ప్రమాదంలో ఆస్తి నష్టమే తప్ప ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదని తెలిపారు.

#WATCH | Fire broke out in a factory in Bawana Industrial Area. A total of 29 fire tenders were rushed to the site. Fire has been brought under control. No casualties or injuries have been reported: Delhi Fire Service

(Source: Delhi Fire Service) pic.twitter.com/jVO9rdq7mu

— ANI (@ANI) January 14, 2024