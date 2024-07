July 21, 2024 / 01:03 PM IST

Fire accident : సబ్‌స్టేషన్‌ (Substation) లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. కాపేపట్లోనే మంటలు దావానలంలా వ్యాపించి ఆ సబ్‌స్టేషన్‌లోని ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ (Transformers) లు అన్నింటికీ అంటుకున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్‌ (Uttarpradesh) రాజధాని లక్నోలో (Luknow) ని హుస్సేన్‌ గంజ్‌ ఏరియాలోగల 33/11 KV సబ్‌స్టేషన్‌లో ఆదివారం ఉదయం ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.

సబ్‌స్టేషన్‌లో పెత్త ఎత్తున మంటలు చెలరేగగానే స్థానికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే పోలీసులకు, అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. దాంతో వారు హుటాహుటిన ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. ఫైరింజన్‌ల సాయంతో మంటలను ఆర్పేశారు. ప్రమాదానికిగల కారణాలు తెలియాల్సి ఉందని చెప్పారు.

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Fire broke out in 33/11 KV substation near 1912 office, Hussainganj.

Two fire tenders reached the spot and were trying to douse the fire. pic.twitter.com/0tTuNLmgqn

— ANI (@ANI) July 21, 2024