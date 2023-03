Watch Early Morning Aarti Being Performed On The First Day Of Chaitra Navratri At A Temples

Chaitra Navratri | వైభవంగా చైత్ర నవరాత్రి ఉత్సవాలు.. భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న ఆలయాలు.. వీడియోలు

March 22, 2023 / 02:42 PM IST

న్యూఢిల్లీ: హిందూ సాంప్రదాయ క్యాలెండర్‌ ప్రకారం ఇవాళ నూతన సంవత్సరం ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా చైత్ర నవరాత్రి ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దేవాలయాల్లో భక్తులు ఘనంగా పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. చైత్రశుక్ల పాడ్యమి అయిన మార్చి 22 (బుధవారం) నుంచి తొమ్మిది రోజులపాటు దుర్గాదేవి పూజలు అందుకుంటుంది. ఈ తొమ్మిది రోజులు అమ్మవారిని రోజుకో రంగులో అలంకరిస్తారు.

అదేవిధంగా భక్తులు తొమ్మిది రోజులపాటు ఉపవాస దీక్షలు కూడా చేపడుతారు. విజయ దశమికి అమ్మవారి నవరాత్రులు నిర్వహించినట్లే ఉగాదికి కూడా చైత్ర నవరాత్రి పూజలు చేస్తారు. పూజల సందర్భంగా మహారాష్ట్రలోని దుర్గాదేవి ఆలయాలు దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతున్నాయి. థానె జిల్లాలోని శ్రీ అంబే మాత ఆలయంలో చైత్ర నవరాత్రి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి.

Maharashtra CM Eknath Shinde took part in Shobha Yatra during Shree Ambe Mata Chaitra Navratri Festival in Thane district. pic.twitter.com/7PrgyAQEaQ — ANI (@ANI) March 22, 2023

అసోం రాష్ట్రంలో కూడా చైత్ర నవరాత్రి వేడుకలు ఘనంగా మొదలయ్యాయి. గువాహటిలోని కామాక్షి ఆలయంలో భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. నవరాత్రుల్లో తొలిరోజు కావడంతో ఆలయాన్ని పూలతో అందంగా అలంకరించారు. అమ్మవారి దర్శనానికి తరలివస్తున్న భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలుగకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.

అదేవిధంగా జమ్మూకశ్మీర్‌లో కూడా భక్తులు చైత్ర నవరాత్రి ఉత్సవాలను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. కత్రాలోని వైష్ణోదేవి ఆలయానికి ఉదయం నుంచే భక్తులు బారులు తీరారు. దేవి నవరాత్రులు ప్రారంభమవుతున్న రోజు కావడంతో అమ్మవారికి విశేష పూజలు చేశారు.

#WATCH | Early morning aarti being performed on the first day of Chaitra Navratri at Jhandewalan temple in Delhi. pic.twitter.com/ySxksXv5yO — ANI (@ANI) March 21, 2023

#WATCH | Mumbai: Devotees throng to Mumbadevi temple in Mumbai for the morning aarti on the first day of Chaitra Navratri. pic.twitter.com/4VwipQnP4X — ANI (@ANI) March 22, 2023

#WATCH | Early morning aarti being performed on the first day of Chaitra Navratri at a temple in Chhatarpur, Delhi. pic.twitter.com/WQw4YnZcbm — ANI (@ANI) March 22, 2023