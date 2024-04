Chariot collapses | మడ్డూరమ్మ జాతరలో రథం ఎలా కుప్పకూలిందో చూడండి.. Video

April 7, 2024 / 11:44 AM IST

Chariot collapses : ప్రతి ఏడాది మాదిరిగానే ఈ ఏడాది కూడా అమ్మవారి జాతరకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. అంగరంగవైభవంగా జాతర కొనసాగుతున్నది. ఎత్తయిన రథాల ఊరేగింపు ఈ జాతర ప్రత్యేకత కాబట్టి భారీ రథాల ఊరేగింపు మొదలైంది. కానీ అంతలోనే ఊహించని పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఏకంగా 120 అడుగుల ఎత్తయిన ఓ రథకం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది.

రథం కూలుతుండటాన్ని ముందే గమనించిన భక్తులు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని పరుగులు తీశారు. క్షణాల్లోనే రథం కూలిపోయి పెద్ద ఎత్తున దుమ్ముచెలరేగింది. ఎంతలా అంటే రథం ఆవల, ఈవల ఉన్న వ్యక్తులు ఒకరికొకరు కనపించనంత దట్టంగా దుమ్ములేచింది. కర్టాటక రాష్ట్ర రాజధాని బెంగళూరులోని మడ్డూరమ్మ ఆలయ ప్రాంగణంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

బెంగళూరు రూరల్‌ పరిధిలోని అనేకల్‌లో హుస్కుర్‌ మడ్డూరమ్మ ఆలయంలో శనివారం జాతర జరిగింది. భారీ భక్త జనసందోహంతో జాతర కొనసాగుతుండగా ఒక్కసారిగా రథం కూలింది. రథాన్ని తాళ్లతో కట్టి పైకి లేపడానికి ప్రయత్నించినపుడు అదుపు తప్పి కిందపడిపోయింది. భక్తులకు తృటిలో పెనుముప్పు తప్పింది. ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా ఆ రథం కింద పడి చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయేవారు.

కాగా, మడ్డూరమ్మ ఆలయంలో దశాబ్దం క్రితం వందల రథాలను ఊరేగించేవారు. ప్రస్తుతం ఆ రథాల సంఖ్య 10కి పడిపోయింది. శనివారం మడ్డూరమ్మ ఆలయంలో రథం కూలిన దృశ్యాలను కింది వీడియోలో చూడవచ్చు..

#WATCH | Karnataka: Devotees had a narrow escape after a temple chariot fell while it was being carried during the Madduramma Devi Jatre festival at Bengaluru’s Huskur. pic.twitter.com/RJ8LtB1w7Z

— ANI (@ANI) April 6, 2024