Sonia Gandhi | నిగీన్‌ సరస్సులో సోనియాగాంధీ బోట్‌ రైడ్‌.. Video

August 26, 2023 / 02:51 PM IST

శ్రీనగర్‌: కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అగ్ర నాయకురాలు, ఆ పార్టీ మాజీ అధ్యక్షురాలు సోనియాగాంధీ శనివారం ఉదయం జమ్ముకశ్మీర్లోని శ్రీనగర్‌ సిటీకి చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్‌ పార్టీ స్థానిక నాయకులు ఆమెకు పుష్పగుచ్ఛాలతో స్వాగతం పలికారు. పార్టీ శ్రేణులతో కాసేపు మాట్లాడిన ఆమె అనంతరం నగీన్‌ సరస్సును సందర్శించారు. ఇంజిన్‌ బోటుపై ఆ సరస్సులో చక్కెర్లు కొట్టారు.

సోనియాగాంధీ బోట్‌ రైడ్‌కు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. కింది వీడియోల్లో ఆ దృశ్యాలను మీరు కూడా వీక్షించవచ్చు. కాగా సోనియాగాంధీ తనయుడు, ఎంపీ రాహుల్‌గాంధీ ఇప్పటికే జమ్ముకశ్మీర్‌ పర్యటనలో ఉన్నారు. మరికాసేపట్లో సోనియాగాంధీ కూడా రాహుల్‌గాంధీతో భేటీ కాబోతున్నారు. స్థానిక పార్టీ శ్రేణులతో వారు సమావేశం కానున్నారు.

