December 16, 2022 / 06:23 PM IST

న్యూఢిల్లీ: అక్రమంగా విదేశీ కరెన్సీ తీసుకొచ్చిన ఓ వ్యక్తి ఢిల్లీ ఎయిర్‌పోర్టులో పట్టుబడ్డాడు. విదేశాల నుంచి ఢిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ఓ ప్రయాణికుడి తీరు అనుమానాస్పదంగా కనిపించడంతో.. ఎయిర్‌పోర్టులోని సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్‌ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్‌ (సీఐఎస్‌ఎఫ్‌) అధికారులు అతని లగేజీని తనిఖీ చేశారు.

అతని బ్యాగ్‌ కింద భాగంలోని ఒక పొరలో విదేశీ కరెన్సీ ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఆ నగదును వెలికి తీయగా 30 వేల అమెరికన్‌ డాలర్‌లు, 300 యూఏఈ దీరమ్‌లు లభించాయి. ఆ కరెన్సీ విలువ భారత కరెన్సీలో రూ.25 లక్షలు ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. నిందితుడు దీపక్‌ జరమ్‌దాస్‌ తేజ్వానీని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

#WATCH | CISF personnel recovered 30,000 US dollars and 300 UAE dirhams worth approximately INR 25 lakh from a passenger identified as Deepak Jeramdas Tejwani at IGI Airport, New Delhi. The currency was concealed inside the false bottom of a bag: Public Relations Officer, CISF pic.twitter.com/ygvyjMtJly

— ANI (@ANI) December 16, 2022