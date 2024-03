March 18, 2024 / 01:37 PM IST

Crime news : ఓ మొబైల్‌ దుకాణం యజమాని తన దుకాణం ముందున్న లౌడ్‌ స్పీకర్‌లో హనుమాన్‌ చాలిసా పెట్టాడని తీవ్రంగా కొట్టారు. రోడ్డుపై వెళ్తన్న కొంతమంది యువకులు హనుమాన్‌ చాలిసా వినిపించడంతో.. దుకాణం ముందుకు వచ్చి బంద్‌ చేయమని హెచ్చరించారు. అందుకు దుకాణంలో ఉన్న వ్యక్తి నిరాకరించడంతో వాగ్వాదానికి దిగారు.

దుకాణంలో ఉన్న యువకుడు కూడా వెనక్కి తగ్గకపోవడంతో అతనిపై దాడికి పాల్పడ్డారు. ఎందుకు కొడుతున్నారంటూ దుకాణంలోని యువకుడు బయటికి వెళ్లగానే ఆ యువకుల మూక అతనిపై ఒక్కసారిగా విరుచుకుపడింది. రోడ్డుపై పడేసి తీవ్రంగా కొట్టింది. నలుగురైదుగురు యువకులు కలిసి ఒక్కడిని కొడుతున్నా రోడ్డుపై వెళ్లేవాళ్లు ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో ఆదివారం రాత్రి ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

ఈ దాడి ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు మొబైల్‌ దుకాణం ముందున్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు హలసూరు పోలీసులు ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితుల కోసం గాలింపు చేపట్టారు.

#WATCH | Karnataka: An altercation occurred between a group of people and a shopkeeper last evening during ‘Azaan’ time when a shopkeeper played a song loudly near Siddanna Layout, in Bengaluru. A few Muslim youths questioned him, and an argument ensued, leading to them hitting… pic.twitter.com/L0f0rxlfSR

— ANI (@ANI) March 18, 2024