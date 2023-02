Leonardo DiCaprio | ఒంటికొమ్ము ఖడ్గమృగాలపై లియోనార్డో పోస్ట్‌.. అస్సాంకు ఆహ్వానించిన సీఎం హిమంత శర్మ..!

February 10, 2023 / 03:23 PM IST

Leonardo DiCaprio | హాలీవుడ్‌ ప్రముఖ నటుడు లియోనార్డో డికాప్రియో (Leonardo DiCaprio)ను అస్సాంకు రావాల్సిందిగా ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ (Himanta Biswa Sarma) ఆహ్వానించారు. అస్సాంలోని కజిరంగా నేషనల్‌ పార్క్‌ (Kaziranga National Park)ను సందర్శించాలని కోరారు.

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పర్యావరణ సంబంధిత అంశాలపై తరచూ తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసే డికాప్రియో.. తాజాగా అంతరించిపోయే ఒంటికొమ్ము ఖడ్గమృగాల (One-Horned Rhinos) గురించి సోషల్‌ మీడియా ద్వారా ఓ పోస్ట్‌ పెట్టారు. ఆ పోస్ట్‌లో ఒంటికొమ్ము ఖడ్గమృగాల పరిరక్షణ కోసం అస్సాం ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను మెచ్చుకున్నారు. ‘2000 నుంచి 2021 మధ్యకాలంలో 190 ఖడ్గమృగాలను చంపేశారు. కేవలం కొమ్ముల కోసం వీటిని చంపేశారు. కజిరంగా నేషనల్‌ పార్క్‌లో వాటిని వేటాడకుండా చూసేందుకు 2021లో అస్సాం ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. 2022లో ప్రభుత్వం ఆ లక్ష్యాన్ని చేరింది. 1977 తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో మొదటిసారి ఒక్క ఖడ్గమృగాన్ని కూడా వేటాడలేదు’ అని పేర్కొన్నారు.

డికాప్రియో పోస్ట్‌పై స్పందించిన అస్సాం సీఎం హిమంత.. వన్యప్రాణులను రక్షించుకోవడం మన సంస్కృతిలో అంతర్భాగమైంది అని అన్నారు. మన సుసంపన్నమైన వారసత్వాన్ని కొనసాగించేందుకు మేమంతా అంకితభావంతో ఉన్నాం అని చెప్పారు. ‘డికాప్రియో.. మీ అభిమానానికి, మాటలకు ధన్యవాదాలు. అస్సాం, కజిరంగా పార్క్‌ను సందర్శించాలని మేం మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం’ అని ట్వీట్‌ చేశారు.

Preserving wildlife is integral to our cultural identity.

We are dedicated to persevering and safeguarding our rich cultural heritage.

Thank you for your kind words, @LeoDiCaprio, and I extend a warm invitation to you to visit @kaziranga_ and Assam. pic.twitter.com/iYhkvbT3I3

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 9, 2023