Viral video | మెట్రో రైల్లో బరితెగించిన యువ జంట.. అందరూ చూస్తుండగానే ముద్దుల్లో మునక

May 10, 2023 / 04:17 PM IST

న్యూఢిల్లీ: మెట్రో రైల్‌లో ఓ యువ జంట బరితెగించింది. మూతీమూతీ నాక్కుంటూ ముద్దులాటలో మునిగిపోయింది. తోటి ప్రయాణికులు చూస్తున్నారన్న సోయి కూడా లేకుండా లిప్‌లాక్‌లో లీనమైపోయింది. ఢిల్లీ మెట్రో రైల్‌లో తాజాగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలను మెట్రో రైలు బోగీలోని కెమెరా క్యాప్చర్‌ చేసింది. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

కేవలం 31 సెకన్‌ల నిడివిగల ఈ వీడియోలో ఓ యువకుడు మెట్రో బోగీలోని ఫ్లోర్‌ మీద కూర్చుని ఉన్నాడు. యువతి అతని ఒడిలో తలవాల్చి వెల్లకిలా పడుకుని ఉంది. చుట్టూ కూర్చున్న ప్రయాణికులు చూస్తున్నా పట్టించుకోకుండా ఆ యువకుడు యువతి మీదకు వంగి లిప్స్‌ టూ లిప్స్‌ ముద్దులు పెట్టడం మొదలుపెట్టాడు. సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న ఈ వీడియోపై నెటిజన్‌ల నుంచి రకరకాల కామెంట్స్‌ వస్తున్నాయి.

Why don’t you change the name of Delhi Metro to P0rnHub.

“OMG WHAT” is this ?? #Delhimetro #viralvideo pic.twitter.com/hiRiAzGyjR

— Avnendra Singh (@avnendra_s) May 10, 2023